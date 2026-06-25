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Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: México ilusiona y provoca otra celebración masiva en el Ángel de la Independencia. Sin avance, registro de celulares es menor a 50%. Pierde la CNTE influencia en la Michoacán. Terremotos sacuden Venezuela; dejan víctimas y derrumbes. Van 52 muertos bajo custodia del ICE en gobierno de Trump: HRW. Se disparan 15% las tarifas de hotel por el mundial. Además, qué trends de internet no debes seguir. Dale play y... ¡Entérate!po
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