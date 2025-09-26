Las exportaciones agroalimentarias golpeadas por una tormenta perfecta: plagas como el gusano barrenador, sanciones al tomate y tensiones comerciales por la revisión del T-MEC. El campo enfrenta desafíos estructurales y geopolíticos que podrían redefinir su papel en la economía nacional. Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, nos habla al respecto.

En otros temas:

Nueva etapa para Banamex: el empresario Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de la participación del banco / Francia condena a su expresidente, Nicolas Sarkozy, por asociación ilícita / Apple cancela el estreno de “The Savant” por su similitud con el asesinato de Charlie Kirk.