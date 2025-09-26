Más Información
Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales
Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice
Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes
¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista
Las exportaciones agroalimentarias golpeadas por una tormenta perfecta: plagas como el gusano barrenador, sanciones al tomate y tensiones comerciales por la revisión del T-MEC. El campo enfrenta desafíos estructurales y geopolíticos que podrían redefinir su papel en la economía nacional. Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, nos habla al respecto.
En otros temas:
Nueva etapa para Banamex: el empresario Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de la participación del banco / Francia condena a su expresidente, Nicolas Sarkozy, por asociación ilícita / Apple cancela el estreno de “The Savant” por su similitud con el asesinato de Charlie Kirk.