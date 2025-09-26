Más Información

EU confunde a barbero con miembro de cártel

EU confunde a barbero con miembro de cártel

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

Exregidor y vocero de La Luz del Mundo en Veracruz; quién es Silem García Peña, buscado por EU

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Marcha Nacional a 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; consulta aquí horario, ruta y alternativas viales

Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Peña Nieto defiende “la verdad histórica” de Ayotzinapa; "lo hecho, hecho está, para mí fue una tragedia", dice

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista

¿Qué planteles de la UNAM suspenden clases por marcha de los 43 de Ayotzinapa el 26 de septiembre?; aquí la lista

Detienen a tres estudiantes de FES Acatlán por participar en enfrentamiento violento dentro de instalaciones

Detienen a tres estudiantes de FES Acatlán por participar en enfrentamiento violento dentro de instalaciones

Las exportaciones agroalimentarias golpeadas por una tormenta perfecta: plagas como el gusano barrenador, sanciones al tomate y tensiones comerciales por la revisión del T-MEC. El campo enfrenta desafíos estructurales y geopolíticos que podrían redefinir su papel en la economía nacional. Luis Fernando Haro, director general del Consejo Nacional Agropecuario, nos habla al respecto.

En otros temas:

Nueva etapa para Banamex: el empresario Fernando Chico Pardo adquiere el 25% de la participación del banco / Francia condena a su expresidente, Nicolas Sarkozy, por asociación ilícita / Apple cancela el estreno de “The Savant” por su similitud con el asesinato de Charlie Kirk.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses