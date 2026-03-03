El conflicto en Medio Oriente no es solo militar. Cuando hay misiles en el Golfo Pérsico, hay nerviosismo en Wall Street, en Pekín, en Bruselas… y sí, también en México. ¿Qué consecuencias económicas podemos esperar? Jorge Suárez-Vélez, analista financiero, nos habla al respecto.

En otro temas:

Entre hermetismo y un fuerte despliegue militar, se llevó a cabo el velorio del “Mencho” en Guadalajara, Jalisco.