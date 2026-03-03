Más Información
Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU
La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN
Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala
Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina
Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto
Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos
El conflicto en Medio Oriente no es solo militar. Cuando hay misiles en el Golfo Pérsico, hay nerviosismo en Wall Street, en Pekín, en Bruselas… y sí, también en México. ¿Qué consecuencias económicas podemos esperar? Jorge Suárez-Vélez, analista financiero, nos habla al respecto.
Entre hermetismo y un fuerte despliegue militar, se llevó a cabo el velorio del “Mencho” en Guadalajara, Jalisco.
