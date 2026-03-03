Más Información

Cónsul Honorario de Filipinas es socio de empresa vinculada al CJNG; inmobiliaria fue sancionada por EU

La clase política de Puebla se reúne por el cumpleaños 90 de Bartlett; acuden exgobernadores y hasta militantes del PAN

Reforma electoral no se mandará esta noche, anuncia Monreal; Comisión Presidencial está concluyendo la iniciativa, señala

Suman en Chiapas 300 policías procesados; "hay cero impunidad", dice gobernador por Pakales en narconómina

Corte ordena a Hacienda pago de 103 mdp a Televisa por “impuestos indebidos”; Batres pide no desechar el asunto

Hallan el cuerpo de Kimberly Jocelin, estudiante reportada como desaparecida; fue localizada cerca de la Autónoma de Morelos

Sufren el ahorcamiento vial en calzada de Tlalpan

Captura de El Congo revela pugna en el CJNG

El conflicto en Medio Oriente no es solo militar. Cuando hay misiles en el Golfo Pérsico, hay nerviosismo en Wall Street, en Pekín, en Bruselas… y sí, también en México. ¿Qué consecuencias económicas podemos esperar? Jorge Suárez-Vélez, analista financiero, nos habla al respecto.

En otro temas:

Entre hermetismo y un fuerte despliegue militar, se llevó a cabo el velorio del “Mencho” en Guadalajara, Jalisco.

