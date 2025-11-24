Más Información
Segob llama a mesa de trabajo ante amago de bloqueos para este lunes; pide evitar acciones que afecten a la ciudadanía
Llega a México Xiomara Castro, presidenta de Honduras, para reunirse con Sheinbaum; fue recibida por el canciller De la Fuente
Congreso de CDMX alista comisión para investigar marcha de Generación Z; Morena descarta "venganzas"
Felicitación a Fátima Bosch fue "por entusiasmo popular", dice Pemex; se deslinda de empresas señaladas de injerencia en Miss Universo
Presidente de Perú, abierto a ingresar a embajada de México para detener a exprimera ministra Betssy Chávez
El boom de la Inteligencia Artificial (IA) parece que ha venido aparejado con una pregunta que muchos evitan pero que varios consultan en silencio: si este auge es simplemente innovación o estamos, otra vez, construyendo una burbuja financiera que puede estallar. Pablo Lascurain, fundador de Dissent Ventures, nos habla al respecto.
