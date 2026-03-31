Hay una palabra que durante años sonó a pesadilla setentera, pero que hoy vuelve a asomarse: estanflación. Este fenómeno ocurre cuando una economía enfrenta al mismo tiempo menor crecimiento y mayor presión sobre los precios, lo que lleva a que el bolsillo de los consumidores entre en crisis, al igual que el margen de maniobra de los gobiernos y de los bancos centrales. ¿Estamos ante este escenario? Luis Miguel González, analista económico y director editorial de El Economista, nos habla al respecto.

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