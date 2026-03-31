Más Información

En Sinaloa, 50% de las aeronaves decomisadas

En Sinaloa, 50% de las aeronaves decomisadas

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; Fiscalía confirma que eran de Sinaloa

Explosión de camioneta en Tecámac deja dos muertos tras salir del AIFA; Fiscalía confirma que eran de Sinaloa

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales

UIF revisa empresas del cuñado de AMLO tras investigación de EL UNIVERSAL; no les encuentra operaciones inusuales

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Indep explica despojo de El Sardinero en Veracruz; caso revelado por EL UNIVERSAL sigue en tribunales, señala

Alza de Diesel y Premium enciende a la inflación

Alza de Diesel y Premium enciende a la inflación

Adolescente es vinculado a proceso por el feminicidio de dos maestras en Michoacán; ordenan internamiento preventivo

Adolescente es vinculado a proceso por el feminicidio de dos maestras en Michoacán; ordenan internamiento preventivo

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Migrantes realizan Viacrucis en Tapachula; protestan contra COMAR y queman piñata de Trump

Cesan a directora y docente por baile de alumnos vestidos como "sicarios"; "esto no puede suceder en Michoacán", afirma Gobernador

Cesan a directora y docente por baile de alumnos vestidos como "sicarios"; "esto no puede suceder en Michoacán", afirma Gobernador

Hay una palabra que durante años sonó a pesadilla setentera, pero que hoy vuelve a asomarse: estanflación. Este fenómeno ocurre cuando una economía enfrenta al mismo tiempo menor crecimiento y mayor presión sobre los precios, lo que lleva a que el bolsillo de los consumidores entre en crisis, al igual que el margen de maniobra de los gobiernos y de los bancos centrales. ¿Estamos ante este escenario? Luis Miguel González, analista económico y director editorial de El Economista, nos habla al respecto.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]