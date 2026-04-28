Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: te contamos que se eliminan las comisiones por pago de gasolina con tarjeta en México, mientras en Estados Unidos fue procesado el tirador de una gala en la que estuvo Donald Trump. En el caso de los hermanos Farías, la FGR agregó delitos de tráfico de drogas a la investigación, y en el combate al crimen organizado cayó “El Jardinero”, señalado como posible sucesor de “El Mencho”. Además, concluyó la tragedia en la mina de El Rosario, Sinaloa, con el hallazgo sin vida del cuarto trabajador atrapado, y en el mundo del entretenimiento, Taylor Swift se blinda ante la inteligencia artificial al registrar su imagen y su voz. Dale play y... ¡Entérate!