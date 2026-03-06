Más Información
Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas
Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura
A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana
Tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, la violencia real que se vivió fue amplificada por una violencia informativa. ¿Cómo se propagan este tipo de contenidos? Enrique Acevedo, periodista, nos habla al respecto.
En otros temas:
Trump convoca a líderes latinoamericanos en Miami para redefinir la agenda regional / IA en tiempos de guerra: el quiebre entre Anthropic y el Pentágono que revela la nueva carrera armamentista.
