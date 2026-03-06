Más Información

Monreal descarta que reforma electoral sea aprobada; “al buen entendedor pocas palabras”, expresa

Pendiente un amparo sobre facultad de la UIF para obtener datos bancarios de Salinas Pliego; SCJN desecha recursos de sus empresas

Bajos salarios y recursos insuficientes agravan crisis en la Secretaría de Cultura 

Minimizan el papel del Rancho Izaguirre, acusa colectivo

Ocho cargas de dinamita en puente de Puerto Vallarta tras caída de "El Mencho"; así intentó desplomar el CJNG la estructura

A tres días del 8M, violencia feminicida pega a Morelos; confirman fallecimiento de Karol Toledo, el segundo caso en menos de una semana

Hallan en la pintura y la fotografía una ruta de inclusión

Elizabeth Soto, rescatista y abogada por los animales; denunciar le ha costado agresiones, acoso y una amenaza de muerte

Tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, la violencia real que se vivió fue amplificada por una violencia informativa. ¿Cómo se propagan este tipo de contenidos? Enrique Acevedo, periodista, nos habla al respecto.

En otros temas:

Trump convoca a líderes latinoamericanos en Miami para redefinir la agenda regional / IA en tiempos de guerra: el quiebre entre Anthropic y el Pentágono que revela la nueva carrera armamentista.

