Tras la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, la violencia real que se vivió fue amplificada por una violencia informativa. ¿Cómo se propagan este tipo de contenidos? Enrique Acevedo, periodista, nos habla al respecto.

Trump convoca a líderes latinoamericanos en Miami para redefinir la agenda regional / IA en tiempos de guerra: el quiebre entre Anthropic y el Pentágono que revela la nueva carrera armamentista.