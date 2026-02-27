Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: “El Mencho” contaba con un presunto corredor de protección policial que le habría permitido operar con mayor libertad en distintos municipios, de acuerdo con documentos y reportes recientes. Además, te contamos por qué las reservaciones para ver a Shakira desde terrazas del Zócalo ya alcanzan los 4 mil 500 pesos —con paquetes que incluyen menú o solo acceso— y qué hay detrás de esta tendencia. Y revisamos la cancelación de la Copa del Mundo de Clavados en Guadalajara por motivos de seguridad. Información, contexto y las historias que están marcando la agenda, en un solo episodio. Dale play y... ¡Entérate!