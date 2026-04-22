Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: revisamos el tiroteo en Teotihuacán que dejó una turista muerta y 13 heridos, mientras UNIVEautoridades investigan un posible ataque inspirado en Columbine y refuerzan la seguridad en zonas arqueológicas; además, el regreso de “Andy” López Beltrán para coordinar a diputados en Coahuila rumbo a una elección clave; la polémica por la muerte de agentes estadounidenses en Chihuahua presuntamente ligados a la CIA; la decisión de Donald Trump de extender indefinidamente la tregua con Irán; y por qué encontrar un departamento barato en México ya parece misión imposible… casi tan difícil como que la renta incluya mantenimiento y buena ubicación. Dale play y... ¡Entérate!