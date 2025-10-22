Entre la ciencia, el crimen y la nostalgia: la Vacuna Patria, uno de los proyectos estrella del sexenio, se tambalea y pone en entredicho la gestión de Álvarez-Buylla. En Michoacán, autoridades revelan que tres criminales habrían ordenado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, mientras que en la cartelera, los fans de los ochenta celebran —porque “Volver al futuro” regresa a los cines.

🎧 Un episodio donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan en una mezcla de política, justicia y cultura pop. Dale play y... ¡Entérate!