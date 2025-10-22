Más Información
Sheinbaum anuncia dispersión de apoyo a damnificados por lluvias en 5 estados; entregarán 20 mil pesos
Chocan Maru Campos y Luisa Alcalde por acusaciones de corrupción; gobernadora de Chihuahua anuncia demanda por daño moral
Crimen organizado y extorsiones elevan hasta 20% costo de los alimentos en México: Consejo Nacional Agropecuario
Gil Zuarth reta a Noroña a decir cuándo y a quién le pidió candidatura de Morena; acusa de ilegal su "exilio" en Palestina
Muere otra persona a poco más de un mes de la explosión de una pipa en Iztapalapa; ya suman 32 víctimas mortales
Entre la ciencia, el crimen y la nostalgia: la Vacuna Patria, uno de los proyectos estrella del sexenio, se tambalea y pone en entredicho la gestión de Álvarez-Buylla. En Michoacán, autoridades revelan que tres criminales habrían ordenado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo Manríquez, mientras que en la cartelera, los fans de los ochenta celebran —porque “Volver al futuro” regresa a los cines.
🎧 Un episodio donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan en una mezcla de política, justicia y cultura pop. Dale play y... ¡Entérate!
