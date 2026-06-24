Cuando en 2019 se decretó la desaparición del Seguro Popular bajo la promesa de desterrar la corrupción y avanzar hacia la gratuidad total, se abrió una caja de sorpresas de la que todavía no terminamos de asimilar los efectos. Desde entonces, el camino no ha sido precisamente una línea recta de mejoras, sino más bien un laboratorio de sustituciones institucionales que comenzó con el fallido INSABI y que hoy descansa sobre los hombros del modelo IMSS-Bienestar.

Mientras el discurso oficial insistió largamente en que transitaríamos hacia estándares de primer mundo, la realidad en las salas de espera y en el surtido de recetas cuenta una historia con un diagnóstico muy diferente. Xavier Tello, médico y analista de políticas en salud pública, nos habla al respecto.

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