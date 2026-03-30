La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México reporta que 630 kilómetros de costa han sido afectados por un derrame cuyo origen sigue sin conocerse. Aunque el gobierno estatal negó al principio que hubiera una fuga, ahora trabaja junto al gobierno federal, que al ver la magnitud del daño desplegó un operativo para contenerlo. La reacción oficial llegó tarde. Mientras tanto, pobladores y pescadores denuncian impactos directos en sus comunidades y en sus fuentes de trabajo. Ana Fernanda León, estudiante y ambientalista que colabora con la Red Arrecifal del Golfo de México, nos habla al respecto.

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