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Cuba, la isla que parece detenida en el tiempo, ha comenzado a moverse a una velocidad que desafía sus propios registros históricos. Entre apagones masivos y una escasez que ya raya en lo inhumano, la crisis puede abrir la ventana a una nueva Cuba. Roberta Lajous y Ricardo Pascoe, analistas y ex embajadores de México en Cuba, nos hablan al respecto.

En otros temas:

Morena, PT y el Partido Verde anuncian su respaldo al “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum… ese plan que no toca el dinero de los partidos ni las listas plurinominales / Lo inaudito. Ahora Donald Trump pide ayuda internacional para destrabar el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz.

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