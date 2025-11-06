El cierre parcial del gobierno de los Estados Unidos, ya ha batido récords. Es el más largo en la historia del país. ¿Cuáles son sus causas, efectos y qué podría destrabar el bloqueo? Brenda Estefan, analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas:

Diputados aprobaron en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, con un gasto histórico de más de 10 billones de pesos / Tras el acoso que sufrió Claudia Sheinbaum, la presidenta dijo que ya denunció al agresor y lanzó un mensaje.