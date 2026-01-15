Más Información

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

Van por eliminar 132 pluris; convencerán a aliados

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

… y rechazan la revocación de mandato en 2027

Grok, la IA de X, reacciona a tendencia "ponla en bikini"; implementa “cero tolerancia” por desnudez no consentida

Grok, la IA de X, reacciona a tendencia "ponla en bikini"; implementa “cero tolerancia” por desnudez no consentida

Liberan a exrector; aún no se define su situación

Liberan a exrector; aún no se define su situación

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Sheinbaum defiende a Layda Sansores tras detención de rector en Campeche; ella "ha luchado por la democracia toda su vida", dice

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

Agente de ICE dispara a migrante venezolano durante una operación en Minneapolis; le da un balazo en la pierna

Atacar Teherán: operación con muchos riesgos

Atacar Teherán: operación con muchos riesgos

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Francia se suma a misión militar en Groenlandia; países europeos coordinan acciones de seguridad en el Ártico

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El aumento en la desactivación de drones y minas del narcotráfico; el impacto de la decisión de Estados Unidos de pausar visas a migrantes de decenas de países; la liberación del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, detenido por presunta posesión de drogas, aunque su proceso continuará; los avances en el caso de Julio Iglesias, cuyas denunciantes serán escuchadas como testigos protegidos; la inversión de mil millones de dólares que General Motors anunció en México para fortalecer la demanda de autos, y, para cerrar, la explicación de si los huevos deben o no guardarse en el refrigerador. Dale play y... ¡Entérate!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]