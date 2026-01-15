Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: El aumento en la desactivación de drones y minas del narcotráfico; el impacto de la decisión de Estados Unidos de pausar visas a migrantes de decenas de países; la liberación del exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, detenido por presunta posesión de drogas, aunque su proceso continuará; los avances en el caso de Julio Iglesias, cuyas denunciantes serán escuchadas como testigos protegidos; la inversión de mil millones de dólares que General Motors anunció en México para fortalecer la demanda de autos, y, para cerrar, la explicación de si los huevos deben o no guardarse en el refrigerador. Dale play y... ¡Entérate!