Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Detallamos cómo fue el operativo en el que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, y qué implicaciones tiene para la estrategia de seguridad. También revisamos las propuestas de diputados que buscan crear nuevos impuestos de cara al Mundial. Además, exploramos el plan del gobierno y la banca para reducir el uso de efectivo en México mediante plataformas de pago digital, y cerramos con noticias del espectáculo: Robbie Williams anuncia concierto en el país. Un episodio con política, seguridad, economía y cultura pop en una sola conversación. Dale play y... ¡Entérate!