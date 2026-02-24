Más Información

Morena inicia procedimiento contra Sergio Mayer tras dejar su curul por La casa de los famosos; Comisión de Honestidad evaluará caso

Combatir el machismo, para acabar con la violencia doméstica

Morenistas se lanzan contra Elon Musk por críticas a Sheinbaum; Luisa Alcalde, Murat y Villamil exigen respeto a la Presidenta

SCJN niega amparo a Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila Beltrán en “La Reina del Sur”; ordena pago de casi medio millón de pesos

Diputados van por impuestos ante el Mundial

Empleados de Pemex protestan por falta de servicios médicos en Tapachula; amenazan con bloqueos para obstaculizar distribución de combustible

Detienen en Morelos a "El Conta", presunto mando de Unión Tepito; ofreció auto de lujo y dinero para evitar arresto

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Hoy, en TU DÍA CON EL UNIVERSAL: Detallamos cómo fue el operativo en el que fuerzas federales abatieron a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del CJNG, y qué implicaciones tiene para la estrategia de seguridad. También revisamos las propuestas de diputados que buscan crear nuevos impuestos de cara al Mundial. Además, exploramos el plan del gobierno y la banca para reducir el uso de efectivo en México mediante plataformas de pago digital, y cerramos con noticias del espectáculo: Robbie Williams anuncia concierto en el país. Un episodio con política, seguridad, economía y cultura pop en una sola conversación. Dale play y... ¡Entérate!

