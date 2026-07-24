España derrotó uno a cero a Argentina y primero pensé que eso dejaría atrás la teoría de que la FIFA favorecía a la albiceleste. Pero estamos ya ante una controversia que no se discute solamente en términos futbolísticos. Ahora se habla de favoritismo, juego sucio, racismo, nacionalismo, política y hasta de una supuesta conspiración internacional contra Argentina. Incluso el presidente Javier Milei intervino. Para él la controversia futbolística se convirtió inmediatamente en una extensión de su llamada batalla cultural. Nathan Wolf, diplomático y analista internacional, nos habla al respecto.

En otros temas: Después de más de 30 horas de audiencia, vinculan a proceso a Ernesto Ruffo / El mega anuncio de tecnología y robots resulta que fue producto de Temu / Estados Unidos confirma aranceles a 60 países, entre ellos México, por no combatir el trabajo forzado.

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