[Publicidad]
España derrotó uno a cero a Argentina y primero pensé que eso dejaría atrás la teoría de que la FIFA favorecía a la albiceleste. Pero estamos ya ante una controversia que no se discute solamente en términos futbolísticos. Ahora se habla de favoritismo, juego sucio, racismo, nacionalismo, política y hasta de una supuesta conspiración internacional contra Argentina. Incluso el presidente Javier Milei intervino. Para él la controversia futbolística se convirtió inmediatamente en una extensión de su llamada batalla cultural. Nathan Wolf, diplomático y analista internacional, nos habla al respecto.
En otros temas: Después de más de 30 horas de audiencia, vinculan a proceso a Ernesto Ruffo / El mega anuncio de tecnología y robots resulta que fue producto de Temu / Estados Unidos confirma aranceles a 60 países, entre ellos México, por no combatir el trabajo forzado.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
Más información
Mundo
China impone controles de exportación a 14 entidades de la Unión Europea; es en represalia por las sanciones a Rusia, su aliada
Nación
Disminuyen 54% homicidios dolosos en Morelos, reporta SESNSP; mes de junio fue el más bajo desde 2019
Nación
Sheinbaum reconoce apoyos a cañeros de Morelos; destaca aumento de exportación de azúcar a EU
Nación
Harfuch: Alcalde de Temoac era investigado por presuntos nexos con el crimen; estaba ligado a "Los Aparicio" y "Los Huazulco"