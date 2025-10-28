A días de que entren en vigor los nuevos aranceles de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con el presidente de Estados Unidos. ¿Será esto suficiente para frenar la embestida proteccionista? o ¿Hasta cuándo tenemos nueva prórroga? Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo, Mancera; nos habla al respecto.

En otros temas:

La directora de CFE comparece en San Lázaro y defiende avances y retos del nuevo modelo energético / Javier Milei y su partido La Libertad Avanza logran victoria contundente en las elecciones legislativas de Argentina, consolidando su poder en el Congreso.