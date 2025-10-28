Más Información
Más de 120 artistas condenan dichos de Taibo II sobre cuota de género; piden erradicar sesgos de la colección “25 para el 25”
Llaman a legisladores a abrir debate sobre eutanasia en México; piden marco jurídico para la muerte asistida
La tragedia en Poza Rica no para; muere Doña Elodia, la mujer que se volvió viral al abrazar a su esposo en medio de la inundación
A días de que entren en vigor los nuevos aranceles de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum habló con el presidente de Estados Unidos. ¿Será esto suficiente para frenar la embestida proteccionista? o ¿Hasta cuándo tenemos nueva prórroga? Luis de la Calle, economista, director general de De la Calle, Madrazo, Mancera; nos habla al respecto.
En otros temas:
La directora de CFE comparece en San Lázaro y defiende avances y retos del nuevo modelo energético / Javier Milei y su partido La Libertad Avanza logran victoria contundente en las elecciones legislativas de Argentina, consolidando su poder en el Congreso.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]