En este episodio ponemos lupa a los cambios de fondo: Morena ya metió mano en 7 de cada 10 artículos de la Constitución, ¿reformas necesarias o exceso de poder? También te contamos la sentencia por el atentado contra Ciro Gómez Leyva, el jalón de orejas de la Corte Interamericana a México por el caso Ernestina Ascencio y la nueva presión de Donald Trump sobre el país. Además, nos subimos al Tren Insurgente, que ya prueba convoyes rumbo a Observatorio, revisamos el mal estado de las carreteras federales y cerramos con lo bueno y lo triste del deporte y la cultura: el golazo de Jacqueline Ovalle, premiado por la FIFA, y la ausencia de México en los Oscar 2026. Un episodio para entender qué se está moviendo… y qué se está quedando atrás. Dale play y... ¡Entérate!