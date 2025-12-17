Más Información
Chocan Rojo de la Vega y Fernández Noroña por pensión del bienestar; “¿le alcanzó para comprar su casa millonaria de Tepoztlán?”
Dan 14 años de cárcel a "El Patrón", autor intelectual del atentado contra Ciro Gómez Leyva; asegura recibió órdenes del CJNG
México reitera que acepta responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio; analizará razonamientos de la Corte Interamericana
Coche bomba que estalló en Coahuayana, fue accionado a distancia: fiscal de Michoacán; rostros de probables responsables están ubicados, dice
¿Qué acordaron México y EU en la segunda reunión de Seguridad?; armas, huachicol y extradiciones los temas claves
Así cubrieron medios internacionales la pelea en el Congreso de la CDMX; "se convirtió en un ring de la WWE"
En este episodio ponemos lupa a los cambios de fondo: Morena ya metió mano en 7 de cada 10 artículos de la Constitución, ¿reformas necesarias o exceso de poder? También te contamos la sentencia por el atentado contra Ciro Gómez Leyva, el jalón de orejas de la Corte Interamericana a México por el caso Ernestina Ascencio y la nueva presión de Donald Trump sobre el país. Además, nos subimos al Tren Insurgente, que ya prueba convoyes rumbo a Observatorio, revisamos el mal estado de las carreteras federales y cerramos con lo bueno y lo triste del deporte y la cultura: el golazo de Jacqueline Ovalle, premiado por la FIFA, y la ausencia de México en los Oscar 2026. Un episodio para entender qué se está moviendo… y qué se está quedando atrás. Dale play y... ¡Entérate!
