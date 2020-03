AMLO pide calma, pero sus senadores se apanican

Los primeros casos de coronavirus en la Ciudad de México hicieron que el Senado decidiera cerrar parte de sus actividades. La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, mandó una circular a todas las secretarías y áreas de esa Cámara para informar que se suspenderían “todos los eventos y reuniones”, con excepción de aquellas de carácter parlamentario. Esta decisión, nos dicen, se hará notar en la inactividad legislativa, pues sin reuniones de comisiones, la mesa directiva no tendrá dictámenes de relevancia y se procesarán, en consecuencia, asuntos de menor relevancia. Con la determinación, el pulso del Senado queda reducido. Curioso, que el gobierno federal insiste en llamar a la calma y asegura que suspender actividades no es necesario, mientras que sus legisladores hacen exactamente lo que le piden a la población no hacer.

Diputados van por la reelección

El pasado domingo le informamos en este diario que los actuales diputados federales alistaban las reglas para que ellos mismos pudieran competir por la reelección en caso de así desearlo. Nos cuentan que dentro de Morena hay por lo menos 30 diputados federales que analizan la posibilidad de reelegirse. Uno de ellos es el propio coordinador de la bancada mayoritaria, Mario Delgado. Nos describen que una de las circunstancias que se analiza es si deben solicitar licencia para ir a buscar el voto o si lo pueden hacer en el cargo, pues las elecciones se desarrollan en el periodo de receso de abril a septiembre del 2021. Veremos.

Caso Sandoval y la ley antilavado

Nos hacen ver que el caso del exgobernador nayarita Roberto Sandoval lleva un mensaje para el Poder Legislativo. El político priista todavía intenta recuperar en tribunales los casi mil 200 millones de pesos que la UIF de Santiago Nieto le congeló desde el año pasado; esto ocurre en una acción coordinada con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro norteamericano. El punto es que, si el Congreso reforma la llamada Ley Antilavado e incluye la extinción de dominio para las cuentas plenamente identificadas con el crimen organizado, el Estado muy probablemente podría acceder a esa fortuna que, según las investigaciones de dos diferentes países, amasó Sandoval de manera ilegal; recursos que representan, ni más ni menos, la mitad de lo que costó el avión presidencial.

Queja de mujeres al interior del PAN

Nos dicen que algunas alcaldesas del PAN se han inconformado con su presidente nacional, Marko Cortés, por considerar que el discurso del partido en contra de la violencia contra las mujeres pareciera sólo de "dientes para fuera", pues últimamente algunos gobernadores panistas, dicen, se han comportado nada amables con las alcaldesas de sus entidades, debido a las aspiraciones políticas de personajes como Tere Jiménez en Aguascalientes o Maki Ortíz en Reynosa, Tamaulipas. Ambas han presentado sus respectivas quejas en la comisión que atiende la violencia política de género, sin embargo, las hostilidades en esas dos entidades, así como en Aguascalientes, continúan, afirman las denunciantes.

***En la imagen la presidenta de la Mesa directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa. Foto: Archivo El Universal