El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos. Históricamente, el partido del presidente pierde escaños en la mayoría de las midterms [1], [3].

Trump ha experimentado un deterioro sostenido en su aprobación durante este periodo, cayendo de un pico de 50.5 % tras su investidura, a un nivel del 33 % en agosto de 2026, mientras que la desaprobación se sitúa en el 64 % [6].

Estos niveles ubican el margen del ejecutivo en un terreno de alta vulnerabilidad histórica, de cara al ciclo de midterm, situándose en umbrales comparables a los mínimos de la administración previa en vísperas electorales [6].

¿Por qué importa?

Estas elecciones operan como un juicio sumario a la gestión presidencial. La combinación de inflación persistente, guerra con Irán y fractura de la coalición republicana, configura una tormenta perfecta para el oficialismo [6].

La regla del termostato: cómo funciona el castigo electoral

El modelo termostático [2] postula que el público ajusta sus preferencias políticas en reacción a la dirección y magnitud del cambio de políticas.

Cuando una agenda ejecutiva conservadora produce desplazamientos hacia la derecha, los votantes movilizan apoyo a los demócratas, funcionando como correctivo contra el partido del presidente.

Grossmann y Wlezien [1] extienden este modelo a elecciones al Congreso. Desde 1948, políticas más conservadoras predicen más voto demócrata.

El electorado vota contra partidos que llevan las políticas demasiado lejos, no los recompensa por su ambición ideológica [1].

Al integrar el linaje teórico seminal [2]–[4], el modelo proporciona coeficientes empíricos directamente aplicables: la evidencia confirma que el “costo de gobernar” impacta más cuando las políticas se desvían del votante mediano [3], mientras que Bafumi, Erikson y Wlezien [5] demuestran que el voto genérico predice la pérdida de escaños con alta precisión en ciclos de midterm.

Los números del desastre: datos duros de la coyuntura

El modelo 2024 contiene tres conclusiones empíricas centrales [1]. La primera: la dirección de la política importa. Los votantes castigan las políticas extremas. La segunda: existe una penalización basal persistente en midterms.

Los presidentes pierden escaños incluso cuando gobiernan bien. La tercera: la combinación de ambas explica aproximadamente la mitad del cost of ruling [1].

Al contrastar estas regularidades empíricas con los indicadores para agosto-septiembre de 2026, el escenario es crítico. La aprobación presidencial se ubica en un piso histórico del 33 % [6].

Solo el 36 % de los estadounidenses aprueba la guerra con Irán, y el 71 % desaprueba la gestión del costo de vida [6]. El 64 % de los votantes desaprueba el manejo económico de Trump [6].

La inflación anual se mantiene en 3.4 % en julio, y los precios de los combustibles se mantienen muy por encima del año anterior [7], [8].

La ventaja demócrata en el voto genérico ha oscilado entre +6 y +12 puntos en el transcurso del ciclo [6], [9].

Cook Political Report clasifica 18 escaños como toss-up, 14 de ellos republicanos [10]. Incluso el gerrymandering republicano probablemente no contendrá la ola.

Las fracturas del horizonte: cinco riesgos latentes

El escenario electoral presenta cinco fracturas críticas en el corto plazo.

La volatilidad del voto independiente representa la primera amenaza: su comportamiento errático en el último bimestre puede amplificar la derrota republicana más allá de lo proyectado.

La guerra con Irán erosiona el apoyo presidencial en márgenes demográficos decisivos, particularmente entre votantes moderados e independientes que ya desaprueban su manejo del conflicto [6].

La inflación persiste como un vector crítico de castigo electoral, erosionando la percepción sobre el rumbo económico [6], [7].

Asimismo, la coalición oficialista enfrenta tensiones estructurales en segmentos clave como votantes jóvenes, latinos e independientes, cuya eventual desalineación reduce sensiblemente el margen de maniobra de la campaña republicana.

Finalmente, la dinámica de movilización demócrata en el tramo final puede exceder las proyecciones basales, impulsada por un sesgo positivo en la participación de su base electoral [9].

La salida estratégica: cómo navegar la derrota anunciada

El escenario requiere dos movimientos simultáneos.

Primero: asumir la derrota como escenario base, no como posibilidad remota. Segundo: enfocar recursos en distritos defensivos (los 14 toss-up republicanos), no en ofensivas imposibles.

La evidencia acumulada en la literatura [1]–[3], [5], combinada con la coyuntura actual [6], permite proyectar para el 3 de noviembre de 2026 un escenario de alto riesgo de pérdida de la mayoría republicana en el Congreso.

El termostato electoral está enfriando el segundo mandato de Trump.

La verdadera pregunta no es sólo cuántos escaños perderá el Partido Republicano, sino cómo responderá la Casa Blanca al golpe.

El modelo termostático pronostica con cierta precisión la magnitud del castigo electoral, pero no la reacción de quien lo recibe.

Mientras la teoría sugiere que una derrota obliga al ejecutivo a moderar su agenda para recuperar al votante mediano, la trayectoria de Trump apunta a la dirección opuesta: mayor fricción institucional, desconocimiento del resultado y polarización.

El termostato electoral anticipa la tormenta; la duda es si el gobierno intentará apagar el fuego o avivarlo.

Referencias

[1] Grossmann, M., & Wlezien, C. (2024). A Thermostatic Model of Congressional Elections. American Politics Research, 52(4), 355-366. https://doi.org/10.1177/1532673X241253813

[2] Wlezien, C. (1995). The Public as Thermostat: Dynamics of Preferences for Spending. American Journal of Political Science, 39(4), 981-1000. https://doi.org/10.2307/2111666

[3] Wlezien, C. (2017). Policy (Mis)Representation and the Cost of Ruling: U.S. Presidential Elections in Comparative Perspective. Comparative Political Studies, 50(6), 711-738. https://doi.org/10.1177/0010414015626446

[4] Soroka, S. N., & Wlezien, C. (2010). Degrees of Democracy: Politics, Public Opinion, and Policy. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511804908

[5] Bafumi, J., Erikson, R. S., & Wlezien, C. (2010). Balancing, Generic Polls and Midterm Congressional Elections. The Journal of Politics, 72(3), 705-719. https://doi.org/10.1017/S0022381610000113

[6] Reuters/Ipsos. (2026, agosto 31). Popularidad de Trump sigue en 33 % y los demócratas parecen entusiasmados para las elecciones, según encuesta. El Nuevo Herald. https://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article317088208.html

[7] China.org.cn. (2026, agosto 13). U.S. inflation eases in July but remains high. http://www.china.org.cn/world/Off_the_Wire/2026-08/13/content_118646726.shtml

[8] Yahoo Finance. (2026, junio 9). CPI inflation rose to 4.2 % in May 2026, highest in 3 years. https://finance.yahoo.com/economy/articles/u-cpi-rose-4-2-123859049.html

[9] Ballotpedia News. (2026, junio 18). Democrats have the second-highest generic ballot lead in May of any midterm year. https://news.ballotpedia.org/2026/06/18/democrats-have-the-second-highest-generic-ballot-lead-in-may-of-any-midterm-year/