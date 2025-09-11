La ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa llevará el primer asunto que resuelva el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con su nueva integración.

Se trata de la acción de inconstitucionalidad 186/2023, interpuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de Salud Mental de Chihuahua, por no haber consultado a personas con discapacidad sobre el nuevo ordenamiento legal.

Sobre el asunto, la ministra Yasmín Esquivel propone declarar inválida la Ley de Salud Mental estatal y exigir al Congreso de Chihuahua que se haga una consulta para establecer cualquier reforma.

La ponencia de la ministra Esquivel destaca que con esa propuesta de resolución se atiende la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 1º de la Constitución Política.

El asunto tiene el primer turno en la sesión que se llevará a cabo este jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas.

