Yasmín Esquivel confirma que competirá para continuar en la Corte; "es el cargo más importante en mi vida"

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se declaró lista para participar en el proceso de elección de juzgadores y continuar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entrevistada en el Senado, Esquivel Mosso recordó que como actual ministra de la Corte tiene pase automático para estar en las boletas de la inédita elección judicial, como lo establece la reciente reforma a la Constitución, promulgada el pasado 15 de septiembre.

“Estoy revisando el proceso y bueno pues ustedes saben que el cargo más importante en mi vida y que más me ha honrado es ser ministra de la Corte y nada sería más gratificante que continuar en él”, declaró.

Lee también "Conocí una vida de Genaro García Luna, me hubiera gustado conocer a tiempo la otra": Felipe Calderón

Dijo que el proceso electoral judicial “será una gran oportunidad para continuar ejerciendo el cargo de ministra, que ha sido una posición que nos permite apoyar a la gente en cuanto al acceso a la justicia”.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa se declaró lista para participar en el proceso de elección de juzgadores y continuar como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Video: @gamboa_arzola / EL UNIVERSAL pic.twitter.com/WK9prF8s00 — El Universal (@El_Universal_Mx) October 17, 2024

Sobre la polémica en que se vio envuelta al haber sido acusada de plagiar su tesis, la ministra Yasmín Esquivel aseguró que todo está aclarado y no hay ningún impedimento legal para que compita en el proceso electoral.

Señaló que está muy tranquila porque todas las instancias legales han confirmado la legitimidad de su titulación y la autoría de su tesis.

Lee también Raquel Buenrostro presenta la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno; sustituye a la de Función Pública

“El título es totalmente válido, ya ha habido resoluciones judiciales que la tesis es una tesis que es totalmente válida, que es totalmente mía. Hay resoluciones judiciales al respecto e inclusive ya tengo un certificado de derechos de autor, que la única autora de esta tesis soy yo y el título es intocado, el título es absolutamente válido y en ese sentido estoy muy tranquila porque los documentos completamente son válidos”, expuso.

La ministra Esquivel reiteró que ni la Suprema Corte de Justicia ni nadie puede echar abajo la reforma judicial y lo que el poder reformador ha establecido.

“Aún teniendo ocho votos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se declare la invalidez, la inconstitucionalidad, la inconvencionalidad o como se le llame echar abajo a la reforma al Poder Judicial Federal, no tenemos facultades en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer esto, porque la Constitución no nos permite no nos faculta poder echar abajo una disposición constitucional. Nosotros estamos para velar por la Constitución, velar porque se cumpla la Constitución, pero no para echar abajo la misma Constitución”, recalcó.

Subrayó que la reforma judicial abre brecha, porque “esta forma de elegir, de cambiar la forma de elegir a los jueces y magistrados, es el inicio de otras reformas que se deben dar en otras materias para poder tener un perfeccionamiento en la justicia de manera integral”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr