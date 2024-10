"Conocí una vida de Genaro García Luna, me hubiera gustado conocer a tiempo la otra": Felipe Calderón

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa se pronunció tras la sentencia de su exsecretario del Seguridad en su gobierno, Genaro García Luna, tras enfrentar un juicio en Estados Unidos por ser señalado de nexos con el narcotráfico durante su desempeño de funcionario público.

"El juez Cogan dijo que Genaro García Luna tiene una doble vida, yo conocí una de sus vidas y me hubiera gustado conocer a tiempo la otra a tiempo", declaró el expresidente Felipe Calderón tras la sentencia de su exsecretario de Seguridad Pública de México durante su gobierno.

Durante entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el expresidente calificó el caso de García Luna como doloroso y dijo sentirse apenado ante el hecho. Genaro García Luna fue sentenciado a 38 años de prisión por un juez de Estados Unidos por cinco cargos de narcotráfico.

Señaló que en su momento, su mano derecha fue condenado sin pruebas que no se han hecho públicas, y solamente con testigos que en su mayoría son líderes de grupos criminales, sin embargo, dijo ser respetuoso ante las instituciones que lo juzgaron.

El panista declaró que pese a las críticas no se arrepiente de su estrategia de seguridad aplicada contra el crimen organizado "Los dilemas éticos del gobierno siguen exactamente iguales y más allá de matices sigue un dilema fundamental; enfrentar la seguridad o abdicar ante los criminales y yo decidí enfrentarlos (...) con aciertos y con errores".

Por otra parte, señaló que lo quedaba a él era defender su estrategia y cómo integro su equipo.

"Sé que he sido juzgado inmisericordiamente durante 12, 14 años o más (...) yo terminé de gobernar hace 12 años y desde hace 12 años se dijo que la estrategia era mala y se dijo que iban a cambiar de estrategia y efectivamente cambiaron porque abandonaron muchas cosas que hicimos, de inteligencia y construcción de instituciones", declaró respecto a la nueva estrategia de seguridad implementada.

Respecto al gobierno en turno a cargo de la presidenta, Claudia Sheinbaum indicó que la respectaba y que en efecto ella no tenía la responsabilidad de la situación actual de inseguridad que se vive en el país.

Si yo tuviera la decisión de enfrentar a los criminales, nuevamente los enfrentaría

El expresidente aseguró que los problemas de seguridad que vive México no surgieron de la decisión de enfrentar a los criminales, sino al contrario es por dejarlos actuar y cederles el poder.

"Si yo tuviera que tomar la decisión nuevamente de enfrentar o abdicar ante los criminales, nuevamente los volvería a enfrentar con toda la fuerza del estado", dijo.

Pese a que dijo no quería hacer señalamientos, indicó que al llegar a la presidencia, el crimen organizado avanzaba y destruía las instituciones del país, y que al final de su gobierno grandes avances, fortaleciendo el estado "los principales líderes estaban en las cárceles, no se tomaban las carreteras y no había ese dominio que ahora han presentado".













kicp/apr