El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en la marcha del pasado 27 de noviembre, para festejar cuatro años de gobierno, lo que lo fortalecía era que a su alrededor en su mayoría había puros jóvenes “y en mis adentros decía 'ya triunfamos porque hay relevo generacional'”.

En su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador reiteró que nadie debe de sentirse insustituible y no tener mucho apego al poder ni al dinero.

“Ahora que voy a los actos me da un gusto que predominan los jóvenes como nunca.

“Ahora que hicimos una manifestación, una marcha, no podíamos caminar, no hubo marcha porque no podíamos dar un paso, hasta era asfixiante, volteaba a ver para agarrar aire y lo que más me fortalecía era de que veía a mi alrededor puros jóvenes y en mis adentros decía 'ya triunfamos', porque hay relevo generacional. Eso es mucho muy importante”, expresó.

Con información de Alberto Morales

Lee también Estación migratoria en Ciudad Juárez era vigilada por empresa de cónsul honorario de Nicaragua, reporta Loret