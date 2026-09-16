Con el Zócalo resguardado por las imágenes iluminadas de las heroínas Josefa Ortiz Téllez-Girón, Gertrudis Bocanegra, María Ignacia Rodríguez y Leona Vicario, la presidenta Claudia Sheinbaum dio su segundo Grito de Independencia.

En punto de las 22:50 horas, con la banda presidencial en el pecho, Sheinbaum, acompañada por su esposo Jesús María Tarriba, recorrió los pasillos de Palacio Nacional.

Primero pasó por el Salón Embajadores —lugar donde se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano el 28 de septiembre de 1821—, antes montó una guardia de honor en el cuadro de Margarita Maza Parada, primera embajadora histórica de México, y después recibió la escolta del Heroico Colegio Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, integrada por segunda ocasión en su totalidad por mujeres.

La presidenta Claudia Sheinbaum ondeó la Bandera de México frente a unas 300 mil personas reunidas en la Plaza de la Constitución. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Con un vestido negro con flores, con el cabello recogido y la mirada puesta en la Plaza de la Constitución, la Mandataria avanzó hacia el balcón principal. Abajo, más de 300 mil personas esperaban el momento.

Sheinbaum tomó la Bandera de México, salió al balcón y miró de frente a la multitud. Entonces comenzaron las arengas.

El nombre de las heroínas ocupó un lugar central y, por segundo año consecutivo, desde la voz presidencial se escuchó el nombre de soltera de La Corregidora: “¡Josefa Ortiz Téllez-Girón!”.

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La Presidenta también evocó a Miguel Hidalgo, padre de la patria, y a quienes participaron en la primera transformación de México. Después hizo repicar la campana de Dolores.

La Mandataria hizo mención a la soberanía nacional y a los migrantes mexicanos.

“¡Viva la Independencia!, ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla!, ¡Viva Josefa Ortiz Téllez-Girón!, ¡Viva José María Morelos y Pavón!, ¡Viva Leona Vicario!, ¡Viva Vicente Guerrero!, ¡Viva Gertrudis Bocaegra!, ¡Viva Guadalupe Victoria!, ¡Viva Antonia Nava!, ¡Vivan las heroínas y los héroes que nos dieron patria!, ¡Viven los pueblos indígenas y afro mexicanos!, ¡Viven nuestras hermanas y hermanos migrantes!, ¡Viva la dignidad del pueblo de México!, ¡Viva la libertad!, ¡Viva la igualdad!”, arengó.

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También: “¡Viva la justicia!, ¡Viva la democracia!, ¡Viva México libre, independiente y soberano!, ¡Viva México!, ¡Viva México!, ¡Viva México!”. Y entonces llegaron los fuegos artificiales.

En los balcones y espacios reservados de Palacio Nacional se encontraban invitados especiales y miembros del gabinete federal, entre ellos los secretarios de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles; de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y de Economía, Marcelo Ebrard.

Mientras los fuegos artificiales iluminaban la noche, los invitados observaban la celebración desde Palacio Nacional y en la plaza continuaba la fiesta popular.

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Festejo

Las gargantas se habían calentado con canciones de Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández y José Alfredo Jiménez. En la plaza se escuchaban gritos, vendedores ofrecían recuerdos y decenas de familias buscaban un lugar desde donde mirar el balcón presidencial.

Después de la ceremonia del Grito, la agrupación Intocable se encargó de continuar con la fiesta en el Zócalo. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“¡Ya queremos ver a Intocable!”, gritó un hombre. Cuando llegó el turno de la agrupación, la plaza encontró otra voz. Canciones como Si me duele que duela, Aire, estuvieron entre los temas escuchados.

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