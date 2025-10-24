La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), obtuvo vinculación a proceso en contra de Héctor “G”, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de asociación delictuosa y homicidio calificado del sacerdote tzotzil Marcelo Pérez Pérez.

“La vinculación a proceso obedece al homicidio de un sacerdote en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en octubre del 2024. La víctima era un líder social reconocido nacional e internacionalmente que buscaba la paz y la reconciliación de los pueblos en dicha entidad”, informó la dependencia a través de un comunicado.

En audiencia pública celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), aportó los datos de prueba suficientes para señalar que el ahora imputado probablemente participó en la coordinación e instrucción a los autores materiales para la comisión del delito.

Realizan peregrinación a un año del asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en Chiapas (20/10/2025). Foto: Fredy Martín Pérez / EL UNIVERSAL

Se dictó además prisión preventiva oficiosa y seis meses para la investigación complementaria. Esta vinculación se suma a la sentencia definitiva obtenida por la FGR en contra del autor material del homicidio, Edgar “M”, quien fue condenado a 20 años de prisión.

“La investigación continúa abierta en contra de otros posibles partícipes en los hechos que resultaron en la privación de la vida de la víctima”, explicó.

El miércoles pasado, elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial y del grupo Fuerza de Reacción Inmediata Pakal aprehendieron a Héctor, "El Chesma”, quien además es líder de un grupo generador de violencia denominado "Los Motonetos".

xcg/bmc