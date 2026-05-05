La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de César “N”, por su probable participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La persona fue detenida como resultado de los trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN), realizaban un recorrido de prevención del delito en la colonia Jardines Universidad, en Zapopan, Jalisco.

En dicha acción se aseguró un arma tipo fusil abastecida con 60 cartuchos, clorhidrato de metanfetamina, así como dinero en efectivo. El órgano explicó que esta modalidad corresponde al que posea recursos dentro del territorio nacional de cualquier naturaleza por tener conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.

Vinculan a proceso a César "N" por posesión de drogas y armas (05/05/2026). Foto: Especial

Lee también "Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha

Posteriormente, el Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), expuso los datos de prueba suficientes para obtener dicha vinculación, como medida cautelar prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Metropolitano de Puente Grande, Jalisco, y tres meses para la investigación complementaria.

“A la persona mencionada se le presume inocente, mientras no exista sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente”, aseguró la FGR a través de un comunicado.

Vinculan a proceso a César "N" por posesión de drogas y armas (05/05/2026). Foto: Especial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov