La Fiscalía General de la República (FGR) informó de la vinculación a proceso de 10 personas por su presunta participación en delitos de extorsión, portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y portación de arma de fuego sin licencia.

Por los hechos, se detuvo en la colonia Potrero del Rey de Ecatepec de Morelos, Estado de México, a Víctor "N", Julia "N", Miguel "N", Sergio "N", Eduardo "N", José "N", Ageo "N", Rubén "N", Erick "N" y Gerardo "N".

También se aseguraron dos armas de fuego con su respectivo cargador abastecido con 18 y 13 cartuchos útiles; dos chalecos tácticos, 12 equipos de telefonía celular, tres vehículos, una motocicleta y 46 mil 330 pesos en efectivo.

FGR anuncia vinculación a proceso a 10 personas por extorsión y portación de armas (14/04/2026). Foto: FGR

Lee también UIF presenta denuncias ante la FGR contra casinos relacionados con Cártel del Noreste; fueron sancionados por EU

Las acciones de detención fueron coordinadas entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec.

El Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Edomex, aportó datos para obtener la vinculación de todos los detenidos.

A tres de ellos, Víctor "N", Julia "N" y Miguel "N", la autoridad judicial les adjuntó el delito de portación de armas exclusivas de fuerzas armadas, y por su parte, a Erick "N" y Gerardo "N", por portación de arma de fuego sin licencia.

Las autoridades impusieron prisión preventiva oficiosa, la cual deberán cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Neza Bordo.

FGR anuncia vinculación a proceso a 10 personas por extorsión y portación de armas (14/04/2026). Foto: FGR

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/bmc