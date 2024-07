Sólo 50% de los estados han anunciado acciones para vigilar los planteles durante el verano con operativos de vigilancia policiaca, así como organizar comités con familias, docentes y vecinos para que sean ellos quienes cuiden a las escuelas, señaló la organización civil Mexicanos Primero, después de realizar un monitoreo de medios.

“No podemos permitir que iniciado el ciclo 2024-2025 lleguen a sus escuelas y se encuentren con que las tazas de baño o lavamanos fueron robados”, dijo en un comunicado.

La ONG que dirige Patricia Vázquez del Mercado encontró que entidades como Aguascalientes, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Ciudad de México y Estado de México organizan patrullajes con apoyo de las instancias de seguridad pública para vigilar las inmediaciones de las escuelas.

En Chihuahua, Durango, Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz y Sinaloa pusieron en marcha programas como Vecino Vigilante e instalaron comités con directivos, docentes y maestros para cuidar y resguardar los centros educativos.

Un reporte de esa ONG indicó durante la pandemia por Covid-19 que encontró que lo que más se sustrae de los planteles escolares es el cableado eléctrico, equipo de cómputo y electrónico, tuberías de cobre, bombas de agua, proyectores, material de laboratorio, ventiladores y equipo de aire acondicionado, puertas, ventanas, inodoros y llaves de baño, lavamanos, sillas, butacas y material didáctico.

Datos de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) señalan que en México 26 mil 463 escuelas no cuentan con electricidad; 56 mil 109 operan sin agua; 43 mil 558 no tienen lavamanos y 5 mil 950 no tienen sanitarios.

Y es que a partir de hoy y durante cuatro semanas, 229 mil 379 planteles de educación básica permanecerán cerrados por receso de clases, y estarán en riesgo de robo, saqueo, vandalismo u otros daños.

La organización enfatizó que los esfuerzos por garantizar la seguridad y evitar daños en perjuicio de las escuelas y sus bienes son aislados y desiguales.

Sostuvo que la falta de una política nacional, estrategias o normas emitidas por la autoridad educativa para prevenir daños en perjuicio de las escuelas durante los periodos en que permanecen cerradas, ocasiona que las autoridades de las entidades federativas tomen medidas diferentes y asignen responsabilidades desiguales, menciona Mexicanos Primero.