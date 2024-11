VIDEO: Encontronazo entre Noroña y Alito en el Senado; “no me ponga el dedo encima”, “date a respetar”, disputan

Los senadores Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, y Alejandro “Alito” Moreno, protagonizaron una encendida discusión por la inconformidad del priista, quien reclamó airadamente al morenista por no darle la palabra en la sesión en que se hizo la declaratoria de constitucionalidad de la reforma de “supremacía constitucional”.

Luego de que la oposición denunció que no se le permitió intervenir para fijar un posicionamiento antes de la declaratoria de constitucionalidad, el presidente del Senado dio la palabra a algunos senadores del PRI y de Morena, y posteriormente pidió a a la secretaria de la Mesa Directiva que consultara si el tema estaba suficientemente discutido, a lo que la mayoría de Morena respondió afirmativamente.

Lee también Elección judicial: Estos son los 15 perfiles del Comité Evaluador; jueces calificados y algunos cercanos a la 4T

Para ese momento, Alito Moreno ya había subido hasta el asiento del presidente del Senado para reclamarle que no le había permitido la palabra. El dirigente priista, visiblemente molesto, manoteó y señaló con su índice derecho a la cara de Fernández Noroña, quien sin levantarse de su lugar le exigió “¡No me ponga el dedo encima!”, “¡Respeto a la Presidencia!”, “¡No me toques!”.

“¡A mi no me grites!”, “¡Date a respetar!”, “¡50 veces, date a respetar!”, respondió Moreno Cárdenas, quien encendió los ánimos de varias senadoras de Morena, entre ellas Lucía Trasviña y Margarita Valadez, quienes a gritos exigían al líder del PRI que se alejara de Fernández Noroña.

Después de escenificar momentos muy tensos, Alejandro Moreno aceptó regresar a su escaño para pedir la palabra desde ahí.

Luego de que se recuperó el orden en el Pleno, el presidente del Senado advirtió que no permitirá que le falten al respeto y denunció que fue agredido por Moreno Cárdenas, quien le recordó la época en que siendo oposición Fernández Noroña, al igual que él, subía a reclamarle “con firmeza” a los presidentes de la Cámara de Diputados.

“Bajo ninguna circunstancia voy a tolerar que alguien me ponga un dedo encima, yo no los toqué a nadie y los senadores reaccionaron a la agresión a mi persona. Sí hubo una agresión… a ver, a ver…

Me pone un dedo encima y eso yo no lo aguanto, porque no solo es una falta de respeto a la presidencia. A mí el senador Moreno me merece todo el respeto, como el merecen todos los senadores y senadoras y yo entiendo que pueda haber exabruptos y tensiones, pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque el senador Moreno es hombre y yo también, y me parece que tenemos que irnos respetando”, advirtió.

Tras este mensaje, Fernández Noroña aceptó que se iniciara un debate entre Morena y los opositores.

🗣️"No me ponga el dedo encima"🗣️



🚨Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno protagonizaron una discusión en el Senado de la República, donde el priista le reclamó al morenista no haberle dado la palabra en la sesión en la que se hizo la declaratoria constitución de la reforma… pic.twitter.com/tfLUSAFFjP — El Universal (@El_Universal_Mx) November 1, 2024

Se confronta Alito Moreno con morenistas; “el enterrador del PRI” lo llaman Adán Augusto

Luego Moreno de encararse con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por no darle la palabra, el priista Alejandro Moreno Cárdenas se enfrentó a senadores morenistas que le reprocharon su actuación.

Fernández Noroña aceptó abrir el debate y el presidente del PRI comenzó pidiendo a los morenistas que “no sólo sean buenos para gritar y para obedecer, sean buenos para debatir, para pensar en este país. A ustedes la historia no los absolverá, la historia los va a juzgar”.

Enseguida, aludió a Adán Augusto López e Ignacio Mier, coordinador y vicecoordinador de Morena, respectivamente, ya que minutos antes, el poblano había dicho que la película “La Ley de Heroles” se inspiró en el PRI.

“Cuando Nacho hablada de “La Ley de Herodes, Nacho era del PRI y ya se le olvidó que Adán también fue presidente del PRI, y les puedo nombrar a todos los priistas…”.

Ignacio Mier le respondió que “es de pena ajena que ese gran partido producto de la Revolución se haya convertido en una caricatura y que el personaje que creó esa caricatura sea originario de Campeche, lo llevó a las condiciones más deplorables que pueda haber en el régimen democrático de partidos… Son analfabetas funcionales… Quizás el vocabulario amplio que tengo no me alcanzaría en la tribuna para cualificar a quien es el dirigente y lo llevó a la tumba a ese partido político”.

Por su parte, Adán Augusto López señaló que “fui aludido por ‘el enterrador’, siguiendo la palabra del clásico Ignacio Mier. Primero, nada más una moción de ilustración: sobran ya dos, somos 87 y no estamos tan lejos que la semana próxima seamos 89, lo vamos a hacer realidad, la profecía al senador Manuel Velasco.

“Nunca fui presidente fui secretario general del PRI y no me avergüenza, lo que me avergonzaría hoy es el dirigente, incluso militante de ese partido en extinción…”, aclaró.

Lee también Pelea entre Noroña y el PRI: Ya se fue la “dictadura”; usted no desapareció por majadero, responde

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc