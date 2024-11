VIDEO: Corte despide al ministro Luis María Aguilar; "estoy muy satisfecho", asegura tras 15 años de servicio

En sesión solemne, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) despidió este jueves al ministro Luis María Aguilar Morales, quien este sábado concluye su periodo de 15 años en el cargo.

Durante su despedida, el expresidente de la Corte, de 2015 a 2018, aseguró que se va satisfecho por haber cumplido con lo que se comprometió al hacer su tesis de licenciatura: Dar a cada quien lo que corresponde.

“Finalmente la alegría de haber cumplido con la tranquilidad y conciencia con lo que me comprometí en mi tesis profesional con la frase latina clásica de que me comprometo a dar a cada quien lo que corresponde y para ello dejo en prenda la tranquilidad de mi conciencia como meta de la verdadera felicidad. Y eso me hace sentirme muy satisfecho”, indicó.

"Sobra decir que nos encontramos en un contexto muy difícil de la judicatura... cargamos sobre nosotros el peso de una reforma que atenta contra la judicatura independiente... nos enfrentamos a un futuro donde los poderes fácticos podrán acechar la labor de quienes imparten… pic.twitter.com/xmBVEnoYAY — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) November 28, 2024

Lee también VIDEO: “Un entrañable compañero y de convicciones inquebrantables”; así despidieron al ministro Luis María Aguilar

Aguilar Morales afirmó que se va “triste, sin duda, por abandonar a mis amigos, triste porque ya no voy a participar más en este magnífico tribunal constitucional que hemos construido durante por lo menos los últimos 30 años que yo lo he visto, pero los ciclos se van dando y se van concluyendo inevitablemente para dar lugar a otras personas que también aspiren a estos cargos”.

Al pronunciar una palabras de despedida, el ministro Jorge Mario Pardo Rebollo, destacó la trayectoria y legado de Aguilar Morales, a quien le agradeció su servicio y compromiso durante más de 50 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Su nombre quedará inscrito como un baluarte incansable de la independencia judicial y como un exponente de los principios que deben guiar el quehacer público. Los que apreciamos aún más en estos tiempos ante la inminencia de una transformación radical que desde mi punto de vista hasta ahora lo que genera es incertidumbre y desánimo”, señaló Pardo Rebolledo.

Indicó que la partida del ministro Luis María Aguilar Morales marca un hito significativo en un momento en que el Poder Judicial atraviesa por cambios profundos, transformaciones que reconfigurarán la impartición de justicia como se conoce.

“Pero no se deben olvidar los valores que el ministro Aguilar Morales ha defendido con tanta firmeza”, dijo.

Y añadió: “Estoy seguro de que el futuro que se despliegue en su horizonte, promete ser un espacio de felicidad, de afecto, de reconocimiento y de libertad, lo que usted ha sembrado con esfuerzo y dedicación, florecerá, ahora, en gratitud y admiración. Este nuevo comienzo será, sin duda, un tiempo para cosechar todo aquello que con nobleza y perseverancia, fue construido por usted y por el distinguido equipo de colaboradores que le ha acompañado a lo largo de más de cinco décadas a quienes, desde luego, también dirijo este sencillo, pero sincero homenaje”.

👨🏻‍⚖️ Así fue como en sesión solemne, el pleno de la Suprema Corte despidió este jueves al ministro Luis María Aguilar Morales, quien este sábado concluye su periodo de 15 años en este cargo.



📹 #VIDEO Especial pic.twitter.com/9BoHVPCmBO — El Universal (@El_Universal_Mx) November 28, 2024

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jf/bmc