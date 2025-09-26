Más Información

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Farmacéutica india revira a señalamiento de incumplir entrega de medicamentos; acusa falta de coordinación con gobierno mexicano

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

Sheinbaum informa que ya hay luz en la mayor parte de los estados afectados por apagón; mantenimiento, CFE explica la causa

¿Qué provocó el apagón masivo en la Península de Yucatán? Esto es lo que sabemos

¿Qué provocó el apagón masivo en la Península de Yucatán? Esto es lo que sabemos

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Se cumplen 11 años de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa; padres marchan en la CDMX, sigue aquí el minuto a minuto

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Francisco Garduño ofrece disculpa pública a víctimas del incendio en INM de Ciudad Juárez; nombra a los 40 fallecidos

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Fiscalía capitalina confirma que influencer venezolana Angie Miller, reportada como desaparecida, está detenida en Tlalnepantla

Familiares de los 40 migrantes fallecidos en el y sobrevivientes rechazaron la disculpa pública ofrecida de manera tardía y forzada por una orden judicial por parte del excomisionado del INM, , quien escuchó los reclamos y recuerdos de lo ocurrido encorvado, en silencio, sin mirar a los ojos a nadie.

Claudia Varela, familiar de una víctima mortal de de la tragedia ocurrida en un incendio del centro de migrantes de Ciudad Juárez tuvo lugar en la noche del 27 de marzo de 2023 en un centro de detención migratoria ubicado en la frontera entre Estados Unidos y México en Ciudad Juárez, Chihuahua, molesta apuntó:

"No podemos aceptar esta disculpa pública obligada por una orden judicial y donde no se conoce a los culpables".

Lee también

Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración durante disculpa pública por tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua (26/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL
Francisco Garduño, exdirector del Instituto Nacional de Migración durante disculpa pública por tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua (26/09/2025). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

En el Museo de la Ciudad de México continuó: "Necesitamos responsables concretos. Esta disculpa no puede ni debe ser aceptada sin responsables".

Estefan Arango, sobreviviente, venezolano, dijo que es una disculpa forzada, tardía, sin convicción pero a pesar de ello "yo lo perdono, no tengo odio en mi corazón. Y le mando un mensaje a los sobrevivientes sigamos en la lucha".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses