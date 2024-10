Cali, Colombia.- En el marco de la decimosexta Conferencia de las Partes, conocida como COP16, del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, algunos gobiernos, líderes sociales, académicos y organizaciones no gubernamentales urgieron a los países a ratificar ya el Tratado de Alta Mar para frenar la crisis ambiental de los océanos en el mundo.

La propuesta que aún está en periodo de negociaciones y debate, propone además declarar una primera fase de áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar con el fin de conservar y restaurar la vida marina tan pronto como el nuevo Tratado entre en vigor.

Dicha petición se planteó durante la mesa Raising Ambition and Accelerating Action to Protect High Seas Biodiversity, Rebecca Hubbard, directora de High Seas Alliance, aseguró que los gobiernos deben reconocer que no podemos restaurar eficazmente la naturaleza, estabilizar el clima y garantizar un futuro saludable para todos a menos que salvaguardemos las vastas aguas internacionales que cubren la mitad de nuestro planeta.

Indicó que para que la naturaleza se recupere más rápidamente, es imprescindible que todos los países apuren el paso en la carrera por la ratificación (#RaceForRatification) del nuevo Tratado de Alta Mar y aceleren las medidas para lograr la primera generación de AMP de alta mar ahora mismo.

En tanto, Melissa Wright, de la Iniciativa Oceánica de Bloomberg, alertó que una vez que el océano alberga el 80% de la biodiversidad del planeta y es nuestro mayor aliado climático, la acción para revertir la pérdida de naturaleza en el océano debe ser una prioridad para los gobiernos.

Refirió que el último Informe Planeta Protegido revela que solo el 8.44% del océano está protegido actualmente.

“Desafortunadamente, también sabemos que gran parte de esta protección existe solo de nombre, con regulaciones tan débiles que aún se permiten actividades dañinas como la pesca industrial y la extracción de combustibles fósiles”, aseguró.

Lisa Speer, directora del Programa Internacional de los Océanos en el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, señaló que con el plazo de la meta 30x30 a la vuelta de la esquina, todas las naciones deben ratificar rápidamente el Tratado de Alta Mar para que pueda entrar en vigor en 2025.

Cabe señalar que el nuevo Tratado de Alta Mar, conocido también como Acuerdo de París para el océano, es un instrumento legislativo que pretende frenar la crisis de la biodiversidad salvaguardando la naturaleza en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.

