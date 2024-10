Sobrecalentamiento y acidificación del mar puede ser irreversible y acabar con la vida marina y terrestre

Después de algunos años del inicio del cambio climático y las advertencias de sus devastadoras consecuencias, lamentablemente, ni a la sociedad ni a los gobiernos parece importarles nada. Lo hasta ahora vivido, y sobrevivido, no es más que, como ya hemos advertido y, recalcamos, apenas el comienzo de lo que realmente está por venir. Las prolongadas sequías, los calores extremos, las torrenciales lluvias y los puntuales huracanes serán nuestros más crueles verdugos.

Si ya casi acabamos con todo lo bueno de la tierra, ahora seguimos con el mar, nuestro máximo proveedor, que también es contaminado y sobreexplotado inmisericorde. No hay duda ya, amable lector, de que, tanto el mar, como la tierra, están corriendo la misma suerte. Y de continuar sobrecalentándose y acidificándose el mar, ¿en dónde, y de qué vivirán las futuras generaciones?

Atento al seguimiento periodístico que estamos llevando a cabo sobre la problemática del agua, así como del cambio climático y sus terribles consecuencias, un grupo de científicos oceanógrafos internacionales, y la Asociación BLOOM de París, Francia, hacen partícipe a EL UNIVERSAL, de sus valiosas conclusiones del estudio sobre la problemática de la pesca a nivel mundial, al que titularon “Las 11 Reglas de Oro”.

A través de PRESS & PR-ENVIRONMENT, dicho grupo y la asociación, manifiestan que se trata del lanzamiento de una nueva campaña cuyo objetivo es restablecer, a nivel mundial, una definición autentica de la “sostenibilidad” de la pesca para poner fin a la destrucción continua del océano y restaurar la abundancia de las poblaciones de peces para alimentar a las generaciones futuras. Dada la extensión de este importante trabajo científico redactado en inglés, les solicitamos que, además de sintetizarlo, lo tradujeran al español para que pueda ser conocido por un mayor número de lectores. De antemano, agradecemos este valioso apoyo.

“Las 11 Reglas de Oro” de la Pesca Sostenible. Extractos de publicaciones científicas clave para profundizar en el conocimiento de los retos de la pesca sostenible.

Con el apoyo de Frédéric Le Manach, fundador y director científico de Bloom y coautor de “Las 11 Reglas de Oro”, presentamos los primeros dos resúmenes.

Resumen 1 –“Hacia la sostenibilidad de la pesca mundial”. -U. Rashid Sumaila. –Director de la Unidad de Investigación sobre Océanos y Pesca de la Universidad de Columbia Británica (Canadá)

--La pesca raramente ha sido “sostenible”. La pesca ha provocado agotamientos en serie, enmascarados durante mucho tiempo por la mejora de la tecnología, la expansión geográfica y la explotación de especies anteriormente desdeñadas en niveles inferiores en la cadena alimentaria. Con el declive de las capturas mundiales desde finales de la década de 1980, la continuación de las tendencias actuales provocará un déficit de suministro que la acuicultura no puede compensar y que podría agravarse. Reducir la capacidad pesquera a niveles adecuados exigirá fuertes reducciones de las subvenciones. La zonificación de los océanos en reservas marinas no explotadas y zonas con niveles limitados de esfuerzo pesquero permitiría una pesca sostenible, basada en recursos integrados en ecosistemas funcionales y diversos.

Resumen 2 –“Efectos de las reservas marinas en las pesquerías adyacentes”. -Callum Roberts, autor principal del artículo de las “Reglas de Oro” y catedrático de Conservación Marina de la Universidad de Exeter (Reino Unido)

--Las reservas narinas han sido ampliamente promovidas como herramientas de conservación y gestión pesquera. Existen sólidas demostraciones de los beneficios para la conservación marina, pero los beneficios para la pesca siguen siendo controvertidos. En este trabajo se demuestra que las reservas marinas de Florida (Estados Unidos) y Santa Lucía han mejorado las pesquerías adyacentes. A los cinco años de su creación, una red de cinco pequeñas reservas en Santa Lucía aumentó las capturas adyacentes de los pescadores artesanales entre el 46 y el 90 por ciento, según el tipo de arte que utilizaban los pescadores.

En florida, las zonas de reserva del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Merritt Island han suministrado un número cada vez mayor de peces de tamaño récord mundial a la pesca recreativa adyacente desde la década de 1970. Nuestro estudio confirma las predicciones teóricas de que las reservas marinas pueden desempeñar un papel fundamental de apoyo a la pesca.

Del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la revista científica internacional Salud Pública de México (SPM) para EL UNIVERSAL. -Salud planetaria y análisis de sindemias: Hacia la construcción de una nueva salud ambiental. Continúa: -Además de la contaminación, el cambio climático ya provoca efectos muy graves en diversas regiones del mundo, incluido México, como, por ejemplo, la presencia de sequías prolongadas, mayor número de días con temperaturas extremas aunadas al incremento de la temperatura promedio anual, incendios forestales, inundaciones, intensificación de los huracanes y aparición de plagas.

Estos fenómenos tienen efectos directos e indirectos en la salud, como golpes de calor, alergias, transmitidas por vectores, padecimientos relacionados con la cantidad o calidad del agua, impactos relacionados con la seguridad alimentaria, efectos adversos sobre la salud mental, alteraciones respiratorias por una mayor contaminación atmosférica en zonas urbanas, entre otros.

Según el último diagnóstico realizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC) de la UNAM, se espera que entre 2015 y 2039, el promedio de la temperatura anual en el país haya aumentado 1.5 y 2°C en el norte del territorio. De hecho, en promedio, ya se ha superado el incremento de 1.5° C. Esto impactará negativamente no solo a la salud, sino también a la economía, ya que el aumento de la temperatura promedio en 1°C podría reducir el crecimiento del PIB per cápita nacional entre 0.77 y 1.76 por ciento. Continuará…

