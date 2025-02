Ante la correlación plástico-cáncer de mama, las mujeres están en permanente y grave riesgo

Desde luego que no es solo el plástico el causante de la epidemia del cáncer de mama que hoy afrontan principalmente las mujeres en México y en el mundo, sino varios factores que inciden en la vida diaria, como los alimentos y estilo de vida, sobre todo. Sin embargo, preocupa y alarma, que, ante el creciente y desmedido uso, y abuso del plástico, en ya casi todos los envases y envolturas de alimentos, medicamentos, y desde luego, el agua para beber, no se disponga todavía de alternativas para sustituirlo por un material más confiable.

Ante tan impactante panorama de riesgo sanitario, en el que están en grave riesgo, sobre todo las mujeres, es necesario que las autoridades emprendan, cuanto antes, programas eficientes para prevenir que esta calamidad siga causando estragos. Tengamos presente, amable lector, que, por falta de prevención, otras enfermedades, como insuficiencia renal, obesidad, diabetes, y desde luego el mortífero cáncer de mama, son ya una epidemia creciente y alarmante.

Este importante estudio sobre la correlación entre plástico y cáncer de mama llevado a cabo en 2020 por el Dr. Jorge Morales Montor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con la colaboración de los doctores Omar Amador, Karlen Nava y Margarita Palacios, lograron, por primera vez en el mundo, correlacionar la presencia de bisfenoles y ftalatos en pacientes mexicanos con cáncer de mama. Valga destacar, que esta valiosa investigación científica, que en su oportunidad dimos a conocer en este mismo espacio, y dada su importancia, la recordamos para valorarla en su justa dimensión científica para ser aprovechada.

Agregado-Recordatorio: Debido al material con que se elabora el plástico, (Bisfenol-A-BPA), beber agua de botellas de ese tipo, o reutilizar los envases puede provocar trastornos en el sistema reproductivo y nervioso central. También se corre el riesgo de consumir sustancias como desinfectantes, químicos plásticos y restos de productos farmacológicos que se desprenden de los mismos, lo que puede desarrollar cáncer de mama, ovarios, tiroides y próstata entre otros.

La prevención y detección oportuna tienen buenos resultados. Milenio 18-02.25- Zoé Robledo, Director General del IMSS. -De 2004 a 2020 la tasa de mortalidad de cáncer cérvico-uterino disminuyó del 10 por ciento al 4, el cáncer de mama del 13 al siete, la diabetes del 55 al 33, y la hipertensión arterial del 2.6 al 1.8 por ciento por cada cien mil derechohabientes. Solo en 2024 hicimos más de 32 millones de chequeos Preven IMSS; sin embargo, en el país hay una tendencia al alza de las comorbilidades (dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona) La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2020-2023 lo confirma: el sobrepeso afecta al 76. 2 por ciento de la población mayor a 20 años, y en los adolescentes la obesidad se incrementó de 33 al 40 por ciento. De seguir esta tendencia, asegura el Mtro. Robledo, en los próximos 30 años se producirán 25 millones de casos de enfermedades crónicas que se reflejarán en 8. 9 por ciento del gasto total de salud durante el período 2020-2050, y una pérdida de productividad equivalente 2.4 millones de trabajadores de tiempo completo.

Este importante análisis, basado en datos científicos, socioeconómicos y administrativo, debe ser considerado por el gobierno federal para evitar este colapso ya anunciado desde ahora. Agua, aire, alimentos contaminados, y de pilón alza en comorbilidades, son ya un verdadero reto. Estamos avisados…

Agregado: Según el INEGI, en 2020 fallecieron 97 mil 323 mexicanos por tumores malignos, de estos, siete mil 880 fueron por cáncer de mama en mujeres y 58 en hombres. En 2021 se registraron siete mil 973 decesos, 99.4 % fueron mujeres y el resto hombres. En 2022 se reportaron siete mil 840 decesos. En 2023 fueron 8 mil 34 muertes por cáncer de mama en población de 20 años y más, de los cuales, 99.5 por ciento fue de mujeres y el restante varones.

Amable lector: Quizá porque en esta negra estadística de casos y decesos por cáncer de mama, no aparece “todavía” algún familiar, es que muchos no se preocupan y tampoco le pongan la debida atención. Desde luego que el propósito de repasar esta información no es asustarlos, sino que, entren en pánico…

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). -Situación mundial de tiburones rayas y quimeras. -Continúa: La sobrepesca está llevando a la extinción a muchas especies. Indonesia, India y España son los mayores pescadores de tiburones del mundo, junto con México y Estados Unidos completando el grupo de los cinco principales países con las mayores capturas. Sin embargo, si solo el 26 por ciento de las especies capturadas a nivel mundial son objetivos directos de pesca, la mayoría se capturan y retienen como captura incidental. Se han observado disminuciones drásticas de poblaciones en los tiburones rinoceronte (como los peces guitarra), rayas látigo, tiburones ángel y tiburones linterna. Sin embargo, dos décadas de investigación y cambios políticos han permitido desarrollar soluciones concretas para cada país, lo que brinda a los gobiernos una guía para implementar medidas de conservación y garantizar la sostenibilidad de las pesquerías.

“Este informe es un llamado a la acción para que trabajemos juntos y hagamos realidad la gestión responsable de las pesquerías, así como cada una de las recomendaciones nacionales. Es la única manera en la que estas especies podrán sobrevivir y seguir desempeñando su papel en los ecosistemas acuáticos”, señala la Dra. Rima Jabado, vicepresidenta de la UICN SSC y presidenta del Grupo Especialista en Tiburones, quien dirigió el informe de 2024.

Del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y la revista científica internacional Salud Pública en México (SPM) -Las10 amenazas químicas prioritarias en México. -Continúa: 8- Contaminación atmosférica en ambientes extramuros. – Emisiones por fuentes móviles (vehículos automotores) fijas (industrias) y de área. El material PM y el ozono son los contaminantes de mayor relevancia para la salud poblacional. El carbono negro, presente en las PM2.5 actúa como forzador climático y también daña la salud. La cobertura de los sistemas de monitoreo no cumple con los criterios que señala el campo de aplicación de la norma correspondiente; asimismo, solo un poco más de la mitad ha tenido el mantenimiento adecuado para permitir el diagnóstico de la calidad del aire por PM 2.5 y ozono. Magnitud del problema. -La Agencia Internacional para la investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificó a la contaminación atmosférica y las PM 2.5, en 2013 y 2016, como cancerígeno para los humanos. En 2019 la contaminación del aire extramuro provocó 35 mil muertes prematuras en México. En la República Mexicana, el 90 por ciento de la población que vive en ciudades se expone a contaminantes que rebasan las normas de calidad del aire.

Lamentablemente, amable lector, esta es la real y cruel situación sanitaria en que nos encontramos actualmente, y solo esperamos que las autoridades sanitarias encuentren cuanto antes, las soluciones para remediarla. Con Agua aire y alimentos contaminados… Continuará…

