Microplásticos y todo tipo de químicos tóxicos presentes en el agua para consumo humano

No cabe duda, amable lector, que la contaminación del agua para consumo humano es ya realmente alarmante. No hay fuente en el mundo que no resienta algún tipo de contaminación del vital líquido. En el caso de México, el panorama no es nada halagador. De acuerdo a la Red Nacional de la Medición de la Calidad del Agua (RENAMECA), 59.1 por ciento de los ríos, arroyos, lagos, lagunas, presas y zonas costeras del país están contaminados. En la contaminación del agua, agrega, se suman bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, partículas plásticas, desechos fecales, metales pesados, sustancias radiactivas y toda clase de químicos. ¡Atención especial merece el agua embotellada!

Los microplásticos, que se caracterizan por tener un tamaño que varía entre 1 µm y 5 mm., por ejemplo, ya se encuentran en todas partes: atmósfera, océanos, suelos, etc., y, desde luego, en los alimentos y el agua que bebemos. De ahí que, de no prestarle la debida atención a este creciente y alarmante problema del agua, en pocas décadas esto será un verdadero problema de salud mundial y sus debidas consecuencias.

Por otra parte, como ya hemos señalado anteriormente, ahora solo recordamos, según la ONU, en todo el mundo, más de dos mil millones de personas (26%) no disponen todavía de agua potable, y más de 3 mil 600 millones (46%) carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura. Indudablemente, según el organismo, la escasez del vital líquido, su contaminación y la falta de saneamiento adecuado, además de los problemas de salud consecuentes, obstaculizan la erradicación de la pobreza extrema en los países menos desarrollados.

Presa Endhó: Caldo de cultivo para el cáncer. -EL UNIVERSAL. -Dinorath Mota López. -9-8-24. -San Marcos, Tula y Tepetitlán albergan una de las presas más importantes del estado de Hidalgo: ENDHÖ, la cual recibe las descargas de aguas residuales proveniente de todo el Valle de México. De acuerdo con estudios, en este afluente de más de mil 260 hectáreas, se encuentra la presencia de cianuro, detergentes, grasas, aceites, nitratos, fosfatos, así como coliformes fecales. De igual manera, se han detectado metales pesados como plomo y mercurio en cantidades que rebasan las normas oficiales.

Cabe destacar, y recordar, amable lector, que de esta presa se irrigan más de 85 mil hectáreas de cultivos de productos agrícolas del estado de Hidalgo, México y la Ciudad de México. La esperanza de su saneamiento está ahora en el Decreto de Restauración Ecológica de la Zona de Influencia de la presa, expedido por la administración anterior y publicado en el Diario Oficial de la Federación. Ojalá que ahora sí, esa presa sea totalmente saneada para evitar que los cultivos irrigados con esas aguas sigan llegando a todos los hogares del Valle de México.

Convocatoria: Hack the Goal- Movilidad Sostenible. – La UNAM, CERSHI (bajo los auspicios de la UNESCO) y el Consejo Nórdico de Ministros. -Continúa: Considerando que los países nórdicos-Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia-cuentan con un desarrollo sostenible en materia en movilidad que ha inspirado a diversas ciudades en el mundo, es que convocan a los jóvenes estudiantes universitarios a presentar soluciones disruptivas y aplicables para participar en este “Hackatón”. Un máximo de 20 equipos seleccionados recibirá una invitación para participar en el evento que se llevará a cabo en la UNAM.

¿Cuál es el objetivo? El Hackatón brinda un espacio de intenso trabajo creativo y colaborativo cuyo propósito es elevar el potencial de las propuestas presentadas de la mano de conferencistas nacionales e internacionales, mentores y un jurado de alto nivel. ¿Cuál es el reto? -Elaborar propuestas sobre procesos, productos o servicios innovadores basados en el concepto de movilidad sostenible e inspirados en las soluciones que los países nórdicos han desarrollado y que contribuyan a mejorar la experiencia de las personas. La movilidad sostenible busca: -Reducir el impacto ambiental al disminuir la contaminación del aire, el suelo y el agua. Incentivar el uso del transporte público colectivo y de la movilidad de alta ocupación mediante su modernización y digitalización. Por lo anterior, se sugiere considerar algunos desafíos: Aumento de la demanda del transporte público, congestión vehicular, incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, falta de infraestructura accesible eficiente e inclusiva para todos, entre otros.

Etapas: -1 -Registro de propuestas de solución en el portal electrónico, del 30 de enero al 31 de marzo. 2- Evaluación de soluciones, del 1 al 11 de abril. 3 -Hack the Goal, 21 y 22 de abril. Beneficios de participar: Conocer experiencias nórdicas del éxito en movilidad de la voz de sus creadores. Interactuar con líderes de empresas, academia, gobierno y sociedad civil ocupados en mejorar la movilidad en las ciudades, entre otros. Premio de Panel de Expertos: Capital semilla de $100. 000.00. Premio del público: Figura conmemorativa, contacto con líderes en ecosistemas y posibilidad de realizar visitas o prácticas profesionales en empresas nórdicas instaladas en México.

Esta es sin duda, amable lector, una gran oportunidad para los jóvenes universitarios que, aunque en esta ocasión es solo para los estudiantes de estas cuatro entidades, -por lo del Mundial de Futbol-es, sin embargo, algo realmente provechoso para poner en práctica ideas y conocimientos adquiridos en las aulas, y, desde luego, la iniciativa y creatividad en temas relevantes. Ojalá que eventos de este tipo se llevaran a cabo regularmente, y en todos aspectos de nuestra vida cotidiana para bien de todos. ¡Ese es el objetivo de la Universidad! Y porque nada puede, ni debe ser imposible cuando de mejorar y conservar la salud se trata.

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Situación mundial de tiburones rayas y quimeras. -Continúa: -Estos son algunos de los datos extraordinarios recogidos en el informe que consolida información sobre biología, pesca, comercio, esfuerzos de conservación y reformas políticas en 158 países y jurisdicciones. Con más de dos mil páginas, el informe sigue la línea del publicado en 2005, que puso en evidencia el aumento del comercio mundial de aletas de tiburón y el bajo perfil de conservación de los tiburones, especialmente de las rayas y quimeras. Desde entonces, la demanda global de carne de tiburón casi se ha duplicado: el valor de la carne de tiburón y raya es ahora de 1.7 veces mayor que el del comercio global de aletas. El comercio se ha diversificado y productos como las placas branquiales de raya, el aceite de hígado y las pieles generan cerca de mil millones de dólares al año.

Sarah Fowler, de la Fundación Save Our seas (SOSF) dirigió la publicación del informe de 2005 y ha contribuido a la versión más reciente. “La conservación y gestión de los tiburones es un reto por diversas razones. Muchos gobiernos están superando la división entre la pesca de tiburones como recurso y la necesidad de conservarlos como fauna silvestre”, explica. “Casi 20 años después del primer informe, ha habido cambios drásticos, ahora los tiburones y rayas se encuentran entre los vertebrados más amenazados del planeta”, añade Alexandra Morata, Oficial del Programa del Grupo Especialista en tiburones de la UICN SSC. Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com