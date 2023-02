Urge Mauricio Kuri a restablecer convivencia pacífica; demanda respetar la Constitución

Tras advertir que no ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, urgió a restablecer la convivencia pacífica y respetuosa como método para lograr el consenso, y el consenso como medio para la concordia y la armonía social.

En la conmemoración del 106 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, en el Teatro de la República de la Ciudad de Querétaro, el mandatario estatal subrayó que celebrar la Constitución demanda principalmente respetarla.

Ante el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, integrantes de su gabinete, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, los gobernadores del país y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Kuri González defendió el sistema electoral que rige actualmente a nuestro país.

“Son las y los ciudadanos quienes organizan, operan y legitiman los procesos electorales. Modificarlo no sólo iría contra la Constitución, sino contra un proceso histórico y una sentida demanda de la sociedad”, advirtió.

El gobernador de filiación panista reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador sus esfuerzos por combatir las desigualdades sociales en el país.

“En los años recientes, se ha realizado un esfuerzo sin precedente para distribuir apoyos a los más necesitados, con ello pretendemos cumplir el otro anhelo que tutela nuestra constitución: alcanzar un México más justo, igualitario y solidario. Eso debemos reconocérselo, señor presidente”.

Sin embargo, sentenció que debemos trabajar por alcanzar mayores espacios de igualdad material sin sacrificar en lo más mínimo las libertades políticas y respetando siempre la dignidad humana.

“No ha habido, no hay y no habrá igualdad social sin libertad y pluralismo político.

“La democracia que no es libre, se marchita; la libertad que no se ejerce, se pierde”, enfatizó.

Por otra parte, recordó que en el acuerdo que permitió la elaboración de la Constitución en 1917, descansa la fundación del Estado, cuyo poder público se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, “cuyas independencias garantizan la estabilidad y la gobernabilidad”.

Subrayó que la supremacía de la Constitución se afirma sobre el poder de los ejércitos revolucionarios y de sus caudillos, pues nunca, salvo el breve periodo de la República Restaurada, México había logrado librarse del poder de un solo hombre.

“El principio del fin de esa realidad se da aquí: cuando se acuerda que no habrá nadie por encima de la Constitución, ni nada más fuerte que ella; la Constitución tampoco admite, ni entonces ni hoy, atajos, planes o procedimientos legislativos para violentarla.

“La ley suprema lo es a pesar de la voluntad de quienes mandan; de los anhelos de las facciones o de las añoranzas de los poderes fácticos”, sentenció.



