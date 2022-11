“Urge construir sistema de salud universal”

La pandemia por Covid-19 representó un trauma colectivo para México, y la única manera de procesarlo es construir un sistema de salud realmente universal, a través de una comisión especial en el Congreso de la Unión que rediseñe al actual, señaló Julio Frenk Mora, quien fue secretario de Salud entre 2000 y 2006.

No obstante, los titulares de las comisiones de Salud en el Senado de y la Cámara de Diputados desestimaron dicha propuesta, porque se trataría de una comisión de expertos burócratas, y señalaron que el sector no requiere un mayor presupuesto.

“Estamos saliendo de un trauma colectivo enorme, la pandemia, y la única forma de procesar este trauma es lograr construir, no una nueva, sino una mejor normalidad. En el caso del sistema de salud, representa la construcción de un sistema realmente universal, que garantice el acceso a servicios integrales de alta calidad con protección financiera”, explicó durante su participación en el foro EL UNIVERSAL-SU MÉDICO.

El rector de la Universidad de Miami refirió que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) agudizó la segmentación de las personas sin seguridad social; pretendió recentralizar la atención a la salud para la población no asalariada, y redujo los beneficios porque sólo cubre primer y segundo nivel de atención.

Señaló que México necesita cinco reformas de nueva generación en el sector Salud: legal, financiera, gerencial, del modelo de atención y participativa, encaminadas a lograr la universalidad en el sistema de salud, y que el Congreso establezca una comisión independiente y apartidista para rediseñarlo integralmente.

“Que se instaure una comisión especial para la reforma del sistema de salud, esto debería hacerlo el Congreso, que es el órgano con un poco más de pluralismo que tenemos, una comisión totalmente independiente y apartidista, que se aboque al rediseño integral del sistema de salud. Esto ya no va a ocurrir en los dos años y pico que le quedan a la administración actual, pero sí es algo que debe empezarse a trabajar ya”, comentó.

Detalló que una reforma financiera tendría que plantear, por lo menos, el nivel promedio de gasto en salud de los países latinoamericanos, alrededor de 7% del PIB, legislar una contribución social generalizada, integrar un fondo único de aseguramiento, y diseñar un paquete común de beneficios al que toda persona tendría derecho, un seguro universal.

Durante el foro EL UNIVERSAL-SU MÉDICO, los titulares de las comisiones de Salud de la Cámara de Diputados, Emmanuel Reyes, y del Senado de la República, Lilia Margarita Valdez, ambos morenistas, desestimaron la propuesta del doctor Julio Frenk, porque consideraron que sería una comisión burocrática y que no se necesitan recursos extras para el sector; y refrendaron su apoyo al modelo aplicado por el Ejecutivo federal.

“Difiero con el doctor Frenk, el modelo por el cual yo me inclinaría es por el modelo que el Ejecutivo ha ofrecido. Los modelos de los países que realmente están dando satisfacción universal a los problemas de salud de sus pobladores no son económicamente costosos, son modelos en los cuales la prevención y la atención primaria a la salud es fundamental”, señaló Valdez Martínez.

Abundó que una comisión especial tampoco solucionará el problema. “(...) Creo que sí debemos aumentar el subsidio, el PIB dedicado a salud, y yo no me quedo en 7%, yo me voy a 10%, mínimo”.

El diputado Emmanuel Reyes dijo que el Poder Legislativo debe impulsar el proyecto del Ejecutivo federal en el rubro de salud, y que el sector cuenta con el presupuesto necesario.

“Para 2023, estamos destinando 868 mil millones de pesos para el rubro de salud, ello considera la posibilidad de seguir avanzando en el tema de salud, seguir empujando el proyecto presidencial; pero también es el proyecto legis-lativo, porque garantiza el presupuesto necesario y suficiente para las instituciones de salud”.

Reyes Carmona añadió que si se presentara otra pandemia, México cuenta con los recursos suficientes para hacerle frente. “Si se presentara otra eventualidad, creo que habría los recursos necesarios y suficientes”.