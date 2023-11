El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al Poder Judicial de la Federación (PJF) a resolver ya la devolución de 15 mil millones de pesos —de sus fideicomisos— para destinarlos a los damnificados del huracán Otis.

“Por cierto, no he escuchado nada de la devolución, eso es lo que me importa, lo de los 15 mil millones para Acapulco”, dijo el Titular del Ejecutivo en la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

El pasado 31 de octubre, el Jefe del Ejecutivo federal planteó a la presidenta de la SCJN, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, un acuerdo para que los recursos de los 13 fideicomisos que fueron eliminados en la discusión del Presupuesto 2024 se destinen a atender los daños provocados por Otis.

“¿Qué les propongo a los integrantes del Poder Judicial? Un acuerdo, que se destinen los 15 mil millones apoyar a los damnificados de Acapulco y que ellos formen parte del comité que va a vigilar la aplicación de los fondos para que le llegue a la gente de Acapulco”.

El Presidente dijo en su momento que habría que esperar a que se publique la Ley de Ingresos del Presupuesto y, luego, a que no haya controversia, como lo ha planteado la oposición, para llevar a cabo este reintegro de recursos.

El presidente López Obrador mencionó que con esta propuesta “se arreglaría el problema de fondo” con el Poder Judicial y ayudaría a cuidar el prestigio de la institución que los representa.

La ministra Piña Hernández dijo que discurtía la propuesta del Presidente de destinar el dinero de los fideicomisos del PJF a la ayuda de las personas damnificadas.

“La propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado, en defensa de su población”, indicó la ministra en un oficio dirigido al Presidente de la República.

La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que trabajarían en conjunto “por la recuperación de las personas más afectadas, para devolverles el derecho al futuro que les fue suspendido y buscar asegurarles, en el menor tiempo posible, condiciones de igualdad para continuar su proyecto de vida”.