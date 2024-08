El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) avaló con 4 votos y 1 en contra la repartición de las diputaciones plurinominales hecha por el Consejo General del Intituto Nacional Electoral (INE), con los que Morena y aliados logró mayoría calificada.

La sesión para resolver 8 mil 800 asuntos inició al haber quorum, y la magistrada presidenta Mónica Soto aseguró que cada uno votaría "sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones, amenazas directas o indirectas de sus decisiones".

Desde un inició la magistrada Janine Otálora se separó del proyecto propuesto por Felipe de la Mata, porque consideró que la interpretación de la normas constitucionales han creado la sobrerrepresentación de la que se acusa a Morena, aunque afirmó que esto, legislando, se puede corregir.

Por su parte, Felipe Fuentes Barragán mostró su apoyo a la asignación hecha por el INE. "Para mí la determinación tomada por la autoridad administrativa electoral es objetivamente correcta", dijo.

Y acusó que fue la reforma electoral de 2008 la que permitió que los partidos políticos postulen de manera individual a su candidato y no con un sólo emblema.

Mientras que para Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que la reglas electorales que hay actualmente son insuficientes para resolver contra la sobrerrepresentación.

Así que pidió al Congreso que legisle para modificar las reglas del juego electoral con 3 propuestas:

Crear una doble boleta

Desarrollar mecanismos para valorar los triunfos de mayoría relativa

Legislar para que no haya sobrerrepresentación y el número de sus curules aumente

En el turno de la magistrada presidenta del Tribunal, Mónica Soto dijo que la resolución era "congruente y consistente". Defendió que desde 2015 con las mismas leyes se han integrado los curules. "Algunos colores se han desvanecido otros fortalecido", expresó.

Además, aclaró que esta resolución a favor de 364 curules de Morena no destruye la democracia ni el INE violó la Constitución.

Finalmente, en el turno del magistrado Felipe de la Mata aseguró que el Tribunal no está para buscar el aplauso sino para "honrar la confianza depositada en las urnas" y que aunque la decisión no gustará "es la realidad que se escribió el 2 de junio por lo que no le queda más que hacerla valer", manifestó.

A favor

Mónica Aralí Soto Fregoso

Felipe de la Mata Pizaña

Felipe Fuentes Barragán

Reyes Rodríguez Mondragón

En contra

Janina Otálora Malassis

¿Cómo quedó la Cámara de Diputados?

La coalición Sigamos Haciendo Historia se quedó con 364 curules:

236 son para Morena

77 para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

51 para el Partido del Trabajo

La coalición Fuerza y Corazón por México obtuvo:

72 para el Partido Acción Nacional (PAN)

35 para el Partido Revolucionario Institucional (PRI)

1 para el Partido de la Revolucón Democrática (PRI)

Mientras que 27 son para Movimiento Ciudadano y sólo 1 para un diputado independiente.





