Farmacéutica de India vende con amparo… e incumple

"No es un asunto de negociación en lo oscurito"; Sheinbaum responde a propuesta de Salinas Pliego

Gobierno de Sheinbaum señala a Grupo Salinas de abuso de consolidación fiscal; menciona 9 asuntos por 48 mil 382 mdp

Mando de "La Barredora" se opera la cara para huir

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

Probable demanda de Salinas Pliego a Sheinbaum en EU es improcedente; experto explica razones legales

En el marco de ladel gobierno federal, más un millón de jóvenes mexicanos y mexicanas salieron a las calles para pintar murales por la paz y en contra de las adicciones.

Abraham Carro, titular del Instituto Mexicano de la Juventud destacó el rescate de espacios públicos, en esta segunda jornada, en seis mil puntos del país, con ocho mil registros de murales hasta el momento.

“Invita a las y los jóvenes a vivir una vida plena y libre de cualquier tipo de adicción”, destacó el director del Imjuve.

Aseguró que esta acción es histórica porque en el gobierno neoliberal no estaban interesados en los y las jóvenes. Se resaltó que con estos tequios las juventudes se apropian de los espacios públicos, se crea comunidad y se fortalece el tejido social.

En el Salón Tesorería, la Presidenta felicitó en un enlace a los y las jóvenes por sus murales contra las adicciones y por la paz.

