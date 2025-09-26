En el marco de la estrategia de seguridad del gobierno federal, más un millón de jóvenes mexicanos y mexicanas salieron a las calles para pintar murales por la paz y en contra de las adicciones.

Abraham Carro, titular del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), destacó el rescate de espacios públicos, en esta segunda jornada, en seis mil puntos del país, con ocho mil registros de murales hasta el momento.

“Invita a las y los jóvenes a vivir una vida plena y libre de cualquier tipo de adicción”, destacó el director del Imjuve.

Aseguró que esta acción es histórica porque en el gobierno neoliberal no estaban interesados en los y las jóvenes. Se resaltó que con estos tequios las juventudes se apropian de los espacios públicos, se crea comunidad y se fortalece el tejido social.

En el Salón Tesorería, la Presidenta felicitó en un enlace a los y las jóvenes por sus murales contra las adicciones y por la paz.

