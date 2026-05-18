Ereván.— En un edificio moderno y colorido ubicado en la capital de Armenia, miles de adolescentes aprenden programación, robótica, animación, diseño gráfico y producción audiovisual de manera gratuita. Se trata de TUMO Center for Creative Technologies, un innovador centro educativo fundado en 2011 que se ha convertido en uno de los proyectos más ambiciosos del mundo en la formación de jóvenes en tecnología y creatividad.

El modelo TUMO, creado por los filántropos armenio-estadounidenses Sam Simonian y Sylva Simonian, ofrece educación extracurricular sin costo a adolescentes de 12 a 18 años.

Su metodología combina autoaprendizaje, talleres especializados y proyectos prácticos en áreas como desarrollo de videojuegos, modelado 3D, música, cine, inteligencia artificial y programación.

Lo que comenzó como un experimento educativo en Ereván, pronto se transformó en una iniciativa global.

TUMO incluye áreas como IA, videojuegos y modelado 3D. Foto: SALVADOR CORONA/EL UNIVERSAL

Actualmente, TUMO cuenta con centros en ciudades como París, Berlín, Tirana, Beirut, Buenos Aires y Montevideo, además de nuevas aperturas previstas en Bilbao, España, y otras ciudades de Europa y Asia.

La expansión hacia América Latina es una de las prioridades del proyecto. Tras la apertura de sus centros en Argentina y Uruguay, los encargados de TUMO consideran seguir su crecimiento en la región, y México aparece como uno de los países con mayor potencial para albergar nuevas sedes.

El prestigio internacional de TUMO ha sido respaldado por múltiples reconocimientos, entre ellos el WISE Prize for Education, otorgado en 2025, y el Europa Nostra Awards, que destacan su impacto en la transformación educativa.

Más que una escuela, TUMO representa una nueva filosofía de aprendizaje. En sus espacios no existen exámenes de admisión ni colegiaturas. Los jóvenes eligen las disciplinas que desean explorar y avanzan a su propio ritmo, guiados por mentores y especialistas.

Con su combinación de tecnología, creatividad y acceso gratuito, este proyecto nacido en Armenia se ha convertido en un referente mundial. Y mientras continúa su expansión por América Latina, México se perfila como uno de los próximos destinos para este modelo que busca preparar a las nuevas generaciones para los desafíos del futuro.

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