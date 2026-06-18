Un tribunal puso punto final al caso de Israel Vallarta Cisneros, presunto líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", al confirmar la sentencia absolutoria dictada en su favor en julio del año pasado y que le permitió recuperar su libertad tras más de 20 años preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

Por unanimidad de votos, magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación, con residencia en Toluca, Estado de México, avalaron la decisión en primera instancia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal, que ordenó la libertad de Vallarta Cisneros, por violaciones al debido proceso y a los derechos humanos, informaron fuentes federales.

Cabe recordar que la detención de Israel Vallarta Cisneros, en diciembre de 2005 por elementos de la extinto Agencia Federal de Investigación (AFI), encabezada entonces por el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en Estados Unidos, estuvo marcada por un montaje televisivo escenificado y difundido a nivel nacional, hecho que derivó irregularidades de gran relevancia para la administración de justicia.

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Después de casi 20 años preso, Mariana Vieyra Valdez, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal con sede en Toluca, determinó que no hay pruebas que demuestren la responsabilidad plena de Vallarta Cisneros en los delitos de delincuencia organizada, privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro, además de portación y posesión de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).

Dicha dependencia, encabezada en aquel entonces por Alejandro Gertz Manero, apeló la sentencia pero el Tribunal de Apelación le dio un revés al confirmar la absolución de Israel Vallarta Cisneros, quien este viernes dará un pronunciamiento sobre la resolución del Tribunal Colegiado.

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