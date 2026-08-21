Tras arribar a la Ciudad de México procedente de Argentina, el excontralmirante Fernando Farías Laguna fue trasladado al penal del Altiplano en un helicóptero de la Armada de México, reportaron fuentes oficiales.

Después de un vuelo de no más de 20 minutos, aterrizó en el helipuerto del Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Por lo que ya se encuentra en el centro penitenciario de alta seguridad donde también se encuentra su hermano Manuel Roberto y otros exmarinos más implicados en la red de huachicol fiscal por vía marítima.

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El sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, estuvo tres horas en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), tras arribar procedente de Argentina donde fue expulsado, luego de que el gobierno de México se desistió de su extradición.

Durante su estancia en el hangar de la FGR, le fue cumplimentada la orden de aprehensión por delincuencia organizada y se le practicaron exámenes médicos.

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Será puesto a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal que lo requiere por huachicol fiscal.

A las tres de la mañana de este viernes aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el avión de la Marina que los trasladó a nuestro país, procedente de la capital argentina donde estuvo preso casi cuatro meses.

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