Al enterarse de la irrupción de los normalistas de Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que serán recibidos por el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla.

“Los va a atender el subsecretario de Gobernación, no, yo esto analizando y condiciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes”.

El presidente López Obrador aseguró que es un plan de provocación clarísimo y su gobierno no caerá en ninguna provocación.

Lo que quisieran es que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores… lo que quisieran es que salga la policía y los enfrente, no. Se va a arreglar la puerta y no hay problema lo que quieren es provocar”.

Aseguró que la actitud de los asesores y organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos es política, de confrontación, de provocación en contra de su gobierno.

“Nosotros no queremos para nada la confrontación. Decirles a los padres que estamos avanzando mucho en la investigación, pero ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza el senador Álvarez Icaza, la CIDH de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño”.

Aseguró que, en su momento, en 15 días, podría reunirse con los padres para presentarles pruebas como se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes.

“Esto ya tiene estos propósitos… como que quieren distraernos para que no hagamos nuestro trabajo, quitarnos tiempo, estamos buscando todos los días en la búsqueda de las jóvenes, pero no queremos dar información porque no les tenemos confianza a sus asesores”.

Normalistas derriban puerta de la Calle de Moneda

Un grupo de jóvenes con el rostro cubierto de Ayotzinapa irrumpieron y entraron a Palacio Nacional por el acceso de Moneda número 1.

Lo que obligó a que Policías Militares, encargados de la seguridad de la sede del Poder Ejecutivo, usaran gas para dispersarlos.

Los policías militares usan equipo antimotines como escudos y palos.

Mientras al interior del Salón Tesorería, el presidente Andrés Manuel López Obrador lleva a cabo la conferencia mañanera.

Los jóvenes, con gorras y el rostro cubierto con cubre bocas, usaron una camioneta de la CFE como ariete para derribar la puerta de madera de Moneda número 1.









