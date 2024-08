Ante la diferencia de opiniones con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, por la reforma judicial y la elección popular de jueces, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ha habido mucha especulación de sus adversarios y “por los que no quieren la democracia”.

En su conferencia mañanera de este lunes 26 de agosto en Palacio Nacional, López Obrador acusó que “no quieren que sea el pueblo el que decida” y aseguró que la mayoría de los mexicanos está a favor de que se elijan a jueces, magistrados y ministros.

“¿Esto no afectará la inversión y la parte económica, y no le dejará una carga a la presidenta electa Claudia Sheinbaum?”, se le preguntó.

“No, ha habido mucha especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia, están mostrando el cobre”, dijo.

“Han llegado a un nivel de confusión, de obcecación que raya en el ridículo, de los que se supone son los más inteligentes, los intelectuales del país, dan pena ajena”, mencionó al lanzarse contra el historiador Enrique Krauze.

“Como no han cambiado, cada vez están peor, de pena ajena, siguen también con lo mismo de ir a hacer lobby, gestiones, trámites, convencer a periódicos del extranjero, como si se tratara de la Biblia, como si lo que ellos dijeran fuese la última palabra”, agregó al criticar a medios estadounidenses como The Washington Post, The New York Times y Wall Street Journal.

Otra vez mencionó que antes de que termine su gobierno mandará un reconocimientos a sus adversarios que ayudaron mucho en el proceso de transformación del país.

