Luego que ayer llamara a un control en las armas en Estados Unidos tras el atentado a Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que ayer, en la Convención del Partido Republicano, un asesor del aspirante presidencial defendiera la posesión de armas.

El jefe del Ejecutivo federal recalcó que su propuesta de que Donald Trump y Joe Biden, actual presidente y candidato del Partido Demócrata plantea que firmaran un acuerdo para controlar la venta indiscriminada de armas en el país vecino para evitar la “crisis que viven”.

“Ayer estábamos hablando de que después de los lamentables hecho del atentado en contra del presidente Trump lo mejor para esa nación para darle tranquilidad a esa nación, para enfrentar la crisis que tienen, que padece, como un gesto del inicio de una etapa nueva, de renovación, de transfiguración, de cambio, para enfrentar la decadencia, lo mejore hubiese sido un encuentro entre el expresidente Trump el presidente Biden para llegar cuando menos a un acuerdo, porque coinciden todos de que no debe de haber violencia creen en Dios, los dos, creo que el presidente Trump es evangélico, el presidente Biden es católico, a ver vamos a buscar la pacificación en nuestro país y vamos a dar un primer paso para controlar la venta indiscriminada de armas, pues no.

“Ayer se lleva cabo la Convención Republicana y un asesor de Trump dice que ellos están por la Segunda Enmienda en donde todos deben de tener armas, todos deben de tener o contar con la posibilidad de tener con la posibilidad de contar con un arma”, dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal criticó que en tras un tiroteo en una escuela en Estados Unidos se haya planteado que los maestros fueran armados.

“O sea, ¿Cómo un maestro va enfrentar a un alumno que dispara? ¿Qué es eso?”.

El presidente López Obrador señaló que políticos en Estados Unidos se burlan de su política de “abrazos, no balazos” porque ellos no creen que la paz es fruto de la justicia.

Señaló que van a resolver su principal problema que es el consumo de drogas, haciendo una revisión de las costumbres que tenían y no por el uso de la fuerza.

“No, no, ese un problema social, eso lo tiene que resolver haciendo una revisión de cómo eran las costumbres antes, porque han perdido sus costumbres, porque había una ética protestante cuando la fundación de Estados Unidos, ¿Donde quedó eso? ¿Dónde está la integración de las familias? ¿Donde está la integración de las familias? ¿Dónde está el amor a los jóvenes?

“Si no se va al fondo a las causas va a ser muy difícil y ese es el principal problema que tienen. Todo es la fuerza, la mano dura, el autoritarismo, no; la paz es fruto de la justicia, repito y no se puede seguir aplicando la ley del Talión, esto no es `ojo por ojo, diente por diente´, ya lo dedica Tolstoi, si fuese eso no quedaríamos todos chimuelos y tuertos. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

El presidente López Obrador señaló que los mexicanos tenemos un pasado de muchos valores culturales morales y eso es “lo que nos ha salvado”.

















