El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente, evadió los cuestionamientos sobre el proceso iniciado contra consejerías y exconsejerías del INE, por una decisión relacionada con la revocación de mandato de 2022, es decir, hace más de tres años.

“Cualquier procedimiento administrativo disciplinario lleva su proceso de investigación, substanciación y resolución. Un proceso que tiene que ver con faltas no graves, son faltas que se tienen que substanciar dentro del OIC”, dijo.

Al preguntarle si el oficio que envió el morenista Sergio Gutiérrez Luna es suficiente para frenar la investigación, se limitó a responder que se debe revisar la ley general de responsabilidades administrativas.

El funcionario evitó responder a los medios de comunicación que intentaron entrevistarlo al término de un evento del Instituto, y terminó subiendo a su vehículo para salir del inmueble.

La queja fue interpuesta por el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna en 2021, cuando el Consejo General del INE determinó pausar la organización de la revocación de mandato por falta de recursos.

Una vez que el Instituto obtuvo respuesta por parte de la Corte, reanudaron las actividades unas semanas después, y el proceso se llevó a cabo en los tiempos establecidos.

La semana pasada, las consejerías sostuvieron audiencias individuales con el titular del OIC y dar parte sobre los señalamientos de la investigación.

Por tratarse de una falta grave, el expediente se enviará al Tribunal de Justicia Administrativa.

