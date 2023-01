Terror en Culiacán: “México sufre violencia por estrategia de seguridad equivocada”, así reaccionan políticos y figuras públicas

Periodistas, políticos y figuras públicas están reaccionando en redes sociales ante la violencia atroz que viven habitantes de Sinaloa, donde se han registrado bloqueos y enfrentamientos entre militares e integrantes de cárteles mexicanos por la detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

Ante la compleja situación, las autoridades del estado pidieron a la población no salir y suspendieron las clases en la entidad.

La senadora, Xóchitl Gálvez Ruiz, extendió su solidaridad con los habitantes de Culiacán, y lamentó que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en la ciudad, “el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas diga que no sabe cómo están los acontecimientos”.

A su vez, el político, Enrique de la Madrid, declaró que México sufre de violencia por una estrategia de seguridad equivocada.

“No ha pasado ni una semana del 2023 y los propósitos del gobierno ya están en la basura. Unidos, cambiemos el rumbo de México”



El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió a la población que ante los eventos que están ocurriendo en Culiacán, “conservar la calma y resguardarse en sus hogares. Las autoridades están ejerciendo su tarea y los mantendremos enterados”.

Lamentable que tras horas de terror con balaceras y bloqueos en esa ciudad, el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas diga que no sabe cómo están los acontecimientos.

Hace unos días fue Cd. Juárez, esta mañana fue Culiacán, y así todos los días México sufre de violencia por una estrategia de seguridad equivocada. No ha pasado ni una semana del 2023 y los propósitos del gobierno ya están en la basura. Unidos, cambiemos el rumbo de México.

Los periodistas, Azucena Uresti y Héctor de Mauleón, así como la conductora Maca Carriedo han informado y mostrado su postura por los hechos violentos que azotan el estado.



Que como a eso de las 11 o 12 nos dicen que está pasando en #Culiacan .

El alcalde dice que no sabe.

El Gobernador dice que no sabe.

El Presidente dice que no sabe.

Ah, bueno.

— Maca Carriedo (@maca_online) January 5, 2023